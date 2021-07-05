永慶房屋「疫」不容辭！暖心助醫護對抗疫情

國內疫情延燒一個半月，永慶房屋持續以行動致敬前線醫護人員，串成台灣最堅強的防疫力量！不僅協助宏恩綜合醫院，在懷生國中提前搭好30頂防疫帳篷，讓施打莫德納疫苗的長者和陪同家屬不用風吹日曬雨淋，永慶房屋忠孝復興店夥伴更到現場力挺醫護，送上60份愛心便當、飲料給辛苦的醫護人員，替他們加油打氣。





我是廣告 請繼續往下閱讀

永慶房屋忠孝復興店店長盧凱暉開心地說，醫護英雄吃飽才能打仗！希望盡點綿薄之力，用餐點溫暖他們的胃，謝謝每位堅守在崗位上的防疫前線人員。而代表接收的宏恩綜合醫院疫苗設站總指揮林翠珍表示，全國防疫警戒升至3級以來，許多前線醫護人員扛起防疫重任，工作量增加不少，相當感謝該店有效率地協助防疫帳篷搭建，送上熱呼呼的餐點給予支持，做醫護堅強的後盾。





▲永慶房屋忠孝復興店同仁細心協助引導長輩上下車，主動關心爺爺奶奶身體狀況。（圖／永慶房屋提供）

台北市義村里里長潘明勳則分享，永慶房屋一直是社區好鄰居，對第一線防疫工作助益良多，看到許多經紀人主動攙扶長輩上下車、協助使用輔具，並撐傘帶長輩進入接種站，現場發放礦泉水、面紙，提醒爺爺奶奶補充水分、預防中暑，暖心作為溫暖長輩與家屬的心。





而懷生國中校長陳政翊也說，每次舉辦校慶活動，都會請永慶協助支援帳蓬，施打疫苗期間，該企業夥伴主動來當志工，現場幫忙指引動線、分擔許多事物，減輕工作人員負擔，與社區、醫護齊心對抗疫情，真的非常感謝！





▲白天日頭赤炎炎，永慶房屋提供充足帳蓬，讓等候接種疫苗的民眾，不用曬太陽。（圖／永慶房屋提供）

兼顧防疫與愛心 為熱血挽袖民眾擋豔陽

公益美事再添一樁！由於全台血庫缺血嚴重，台北朝陽扶輪社與台灣仁本生命事業集團董事長特助陳聖文，日前在大安區瑠公公園舉辦捐血活動，而負責協辦的光武里里長韓修和第一時間聽到主辦單位有帳篷需要，馬上就聯繫永慶房屋仁愛圓環店，希望能提供兩頂帳蓬，讓現場工作人員與熱心里民，有遮蔭避暑之處。





活動當日天氣炎熱，永慶房屋經紀人貼心地準備礦泉水，讓有需求的民眾能飲用，更協助主辦單位引導等候座位區排隊動線，遵守社交距離，做好分流避免群聚。陳俊佑店長表示，雖然疫情嚴峻，大幅減少民眾捐血意願，不過因為現場都有落實防疫規定，可以看到許多善心人士安心挽起袖子捐血參與其中。





永慶房屋長期深耕社區，應援社區商圈各式活動，從沒缺席過！國內疫情爆發後，不但購置近萬副防疫面罩給雙北地區的在地里長和大樓管理員，同時提供防疫帳篷給醫院和社區，迄今已經突破300頂，為抗疫貢獻一己之力。有需要帳蓬的社區鄰里可以就近詢問雙北直營門市，同時祈禱大家都能平安度過這波嚴峻的疫情，一起守護彼此的健康，早日回歸正常生活。



