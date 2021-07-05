COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

《財富老司機》疫情肆虐！獨立咖啡廳如何求生存？

▲《財富老司機》主持人黃群仁、彭懷恩持續開啟遠端模式，本集將討論在疫情底下，首當其衝的咖啡廳如何維繫生存之道。
▲《財富老司機》主持人黃群仁、彭懷恩持續開啟遠端模式，本集將討論在疫情底下，首當其衝的咖啡廳如何維繫生存之道。

財經中心/綜合報導

2021-07-05 21:00:00

為因應本土疫情延燒，降低三級警戒所帶來的衝擊，台灣接種疫苗計畫陸續啟動，許多人也盼望疫情過後，趕緊恢復正常運作，由《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁、彭懷恩持續開啟遠端模式，繼上一集針對「通膨危機，該如何避免踩雷自保」之後，本集將討論在疫情底下，首當其衝的咖啡廳如何維繫生存之道。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據統計處資料，全台大小咖啡店數超過1萬2000家，台北超過3200家，其中有接近3000家的獨立咖啡館。但台灣正經歷疫情的肆虐，台灣的咖啡店該如何求生存？曾經營過咖啡店的彭懷恩指出，經過這一次的疫情之後，咖啡廳可能會倒一半以上，以咖啡廳的營業結構，支出方面主要為房租，第二大是人事，咖啡廳最怕的就是營業收入下跌。彭懷恩以自身經驗分享，當年每一個月營業額需要差不多30萬，裡面實際的支出房租、人事，再加上食材是20萬。

黃群仁補充，小型的咖啡廳是一個資本額低，營業額相對不高，但每一家企業或每個餐廳都有一定的固定成本，那它本身的營業形態又是比較單一，突然這一下子受到比較重的衝擊，再加上現在外帶的咖啡大部分都是超商，或者是一些比較知名的品牌佔據，對獨立咖啡廳的老闆來講，是一個非常非常大的衝擊，因此

建議老闆們可以試著移轉，把自己東西的損失降相對的比較低，避開風險，存活下來的機率變高一些。

黃群仁進一步提到，其實產業的變化會隨著時間、技術、環境來去做變化，這就是達爾文的進化論，在每一個過程真正能存活下來的生物，可能不是最強的，也不是最聰明的，應該是最能適應環境，目前整個咖啡產業裡面，我們看到的咖啡廳是一個讓大家能夠坐下來聊天的部分，這個部分是一個非常非常大的比例，所以或許可以從咖啡豆、知名度、客人控制、引誘消費等策略，來減少現在目前咖啡廳固定成本太高的問題，所以並不是在咖啡的這個產業，完全沒有機會。

黃群仁與彭懷恩認為，不能夠死守在一個固定的位置上，應該先把整個產業全部分析一遍，省思現在的消費型態，看看個人的條件，有什麼樣方式可以移轉到本身的抵抗力更強，甚至可以在這個災難的過程中，變成整個產業的贏家。

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
18.01%81.99%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.68%16.32%
2021-07-02-2021-07-05
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀