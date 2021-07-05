《財富老司機》疫情肆虐！獨立咖啡廳如何求生存？

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黃群仁補充，小型的咖啡廳是一個資本額低，營業額相對不高，但每一家企業或每個餐廳都有一定的固定成本，那它本身的營業形態又是比較單一，突然這一下子受到比較重的衝擊，再加上現在外帶的咖啡大部分都是超商，或者是一些比較知名的品牌佔據，對獨立咖啡廳的老闆來講，是一個非常非常大的衝擊，因此
建議老闆們可以試著移轉，把自己東西的損失降相對的比較低，避開風險，存活下來的機率變高一些。
黃群仁進一步提到，其實產業的變化會隨著時間、技術、環境來去做變化，這就是達爾文的進化論，在每一個過程真正能存活下來的生物，可能不是最強的，也不是最聰明的，應該是最能適應環境，目前整個咖啡產業裡面，我們看到的咖啡廳是一個讓大家能夠坐下來聊天的部分，這個部分是一個非常非常大的比例，所以或許可以從咖啡豆、知名度、客人控制、引誘消費等策略，來減少現在目前咖啡廳固定成本太高的問題，所以並不是在咖啡的這個產業，完全沒有機會。
黃群仁與彭懷恩認為，不能夠死守在一個固定的位置上，應該先把整個產業全部分析一遍，省思現在的消費型態，看看個人的條件，有什麼樣方式可以移轉到本身的抵抗力更強，甚至可以在這個災難的過程中，變成整個產業的贏家。