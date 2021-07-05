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中醫大新竹附醫 獲贈13台救命呼吸神器

▲中國醫藥大學新竹附設醫院獲贈13台俗稱「呼吸救命神器」的高流量濕化氧氣經鼻導管系統。（圖／中醫大新竹附醫提供）
▲中國醫藥大學新竹附設醫院獲贈13台俗稱「呼吸救命神器」的高流量濕化氧氣經鼻導管系統。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-07-05 16:07:17

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，為了給醫護人員最堅強後盾，同島一命，一起抗疫，各界一共捐贈13台俗稱「救命呼吸神器」的高流量濕化氧氣經鼻導管系統給該院，包含中央疫情指揮中心一台，聯華電子五台，民間集資五台，日亞光磊醫療公益基金會兩台。院長陳自諒感謝中央和企業及個人的力挺，一同善盡社會責任，守護鄉親健康。

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台灣日亞化學公司總經理也是光磊基金會董事長戴圳家，捐贈2台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）、Taiwan Box 200組與醫療公益金300萬元，希望能給第一線醫護人員更完善的保護與支持。

戴圳家表示，日亞化學深耕台灣市場38年，對台灣有濃厚的情感，總社小川會長對於台灣疫情起伏多次表達關切，並指示在疫情嚴重黑暗的此時此刻，更要彼此互相扶持。故透過光磊基金會的安排，提供新治療設備給醫院病患使用外，更希望能給醫護人員在進行相關治療時有更進一步的保護，盼望台灣能夠儘早恢復常態，醫護人員都能平安，也藉此揭示台灣日本合作關係之密切，台日友情長存。

另外，貴香有限公司 、家裡蹲創意印刷股份有限公司、長健富生物科技有限公司、利洋百貨商行、宏羚股份有限公司、楊洪國際貿易有限公司、洪梵德有限公司、昇湧生物科技有限公司、幾木朵生物科技有限公司、DRC高級投資人及陳欣婷小姐等集資捐贈5台高流量氧氣鼻導管全配系統(HFNC)及耗材一批，同心為防疫盡心力。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
16.44%83.56%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.73%17.27%
2021-07-02-2021-07-05
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