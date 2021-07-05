中醫大新竹附醫 獲贈13台救命呼吸神器

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，為了給醫護人員最堅強後盾，同島一命，一起抗疫，各界一共捐贈13台俗稱「救命呼吸神器」的高流量濕化氧氣經鼻導管系統給該院，包含中央疫情指揮中心一台，聯華電子五台，民間集資五台，日亞光磊醫療公益基金會兩台。院長陳自諒感謝中央和企業及個人的力挺，一同善盡社會責任，守護鄉親健康。





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台灣日亞化學公司總經理也是光磊基金會董事長戴圳家，捐贈2台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）、Taiwan Box 200組與醫療公益金300萬元，希望能給第一線醫護人員更完善的保護與支持。





戴圳家表示，日亞化學深耕台灣市場38年，對台灣有濃厚的情感，總社小川會長對於台灣疫情起伏多次表達關切，並指示在疫情嚴重黑暗的此時此刻，更要彼此互相扶持。故透過光磊基金會的安排，提供新治療設備給醫院病患使用外，更希望能給醫護人員在進行相關治療時有更進一步的保護，盼望台灣能夠儘早恢復常態，醫護人員都能平安，也藉此揭示台灣日本合作關係之密切，台日友情長存。





另外，貴香有限公司 、家裡蹲創意印刷股份有限公司、長健富生物科技有限公司、利洋百貨商行、宏羚股份有限公司、楊洪國際貿易有限公司、洪梵德有限公司、昇湧生物科技有限公司、幾木朵生物科技有限公司、DRC高級投資人及陳欣婷小姐等集資捐贈5台高流量氧氣鼻導管全配系統(HFNC)及耗材一批，同心為防疫盡心力。



