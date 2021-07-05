以色列囤購疫苗140萬劑將過期　還有1800萬劑等著交貨

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早前以色列才因為疫苗接種率名列前茅，受到各國的肯定。外媒報導，以色列曾經於去年秋天、今年春天爆發2波疫情，在去年12月推動疫苗接種計畫後，確診病例呈「斷崖式」銳減。專家指出，以色列擁有完備的醫療保健系統，所有18歲以上的公民都需要登記，政府要求每位居民從4家指定醫療管理組織（HMO）投保1家，而且領土小、人口少，推動疫苗接種更加容易。
美國智庫「布魯金斯學會」（Brookings Institution）指出，以色列能夠快速接種疫苗的原因確實與時任總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）有關，他為了提升支持率，動用了全部的政治力量加快疫苗採購，還在選舉期間不斷吹噓自己與輝瑞、莫德納CEO的交情，強調輝瑞CEO布爾拉（Albert Bourla）來自猶太家庭，是以色列的「好朋友」。
但真正出色的是以色列完善的保健系統，以色列每年約7%的國內生產總值用在衛生保健上，這讓以色列平均預期壽命穩居世界之冠（約83歲）。健全的醫療系統讓以色列在推動疫苗接種計畫後的短短三週內，接種率從0%飆升至14%的人口至少接種第一劑疫苗。
在取得疫苗上，以色列也付出了昂貴的代價，但對以色列來說，買疫苗的錢與封城2天的損失相當，溢價支付反而不是件壞事。在疫苗仍在試驗階段，以色列就投入了120億美元給莫德納（Moderna）換取疫苗。輝瑞疫苗試驗成功後，政府也與輝瑞藥廠達成協議，將整個國家當成疫苗試驗場，輝瑞可以取得接種者的匿名資訊，包括年齡、性別，疫苗接種後的反應、效力等。作為交換條件，輝瑞與BioNTech同意優先提供疫苗給以色列1000萬劑疫苗，每週發貨約40萬至70萬劑。
除了拿全國接種者的資料當作籌碼，以色列在採購疫苗上也沒有少花錢。《以色列時報》報導，以色列支付給輝瑞的疫苗費用，遠遠高出美國與歐盟採購的價格。美國每劑花費19.5美元，歐盟每劑要價14.76美元；以色列則願意付出56美元，還額外與藥廠簽約，額外支付202億美元換取輝瑞2021年每個月穩定的疫苗供貨。
美國政治新聞《政客》（Politico）指出，2021年輝瑞預計生產13億劑疫苗，1000萬疫苗對輝瑞藥廠來說只是滄海一粟。以色列時任衛生部長埃德爾斯坦（Yuli Edelstein）1月時透露，政府說服藥廠，以色列將會展示「如何在最短的時間為大眾接種疫苗」，讓「以色列模式」成為一個寶貴的經驗。
《以色列時報》3月報導，政府以花費近8億美元採購疫苗，且未來將會花更多錢購買疫苗，當時人口約900萬的以色列已經購買了1500萬劑輝瑞疫苗。今（5）日該媒體報導，前任總理納坦雅胡在以色列仍有數百萬劑尚未使用的情況下，於4月與輝瑞簽約再加購1800萬劑，以備需要追打時使用，目前該批疫苗尚未到貨。
以色列新聞報導，與英國交換疫苗的談判似乎已經破局，衛生部門希望在7月9日以前，為30萬名12至15歲的兒童提供疫苗，同時也在考慮建議免疫功能較弱的國民接種「加強劑」，但輝瑞公司尚未批准加強注射的安全性。
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