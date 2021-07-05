最資深銀行董座榮鴻慶交棒　由李慶言接掌上海商銀

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榮鴻慶為亞洲知名的銀行家，也是我國最資深的銀行董事長。他於上海商銀在台復業前便擔任董事，1976年擔任常務董事，1983年擔任副董事長，開始主持上海商銀的營運發展，1991年起擔任董事長到今年共長達30年。在榮鴻慶主導上海商銀的營運將近40年期間，帶領上海商銀由保守轉為穩健積極的經營作風，推動增設分行，擴大服務層面，將國內分行由2家增至72家，並佈局亞太，拓展國際金融版圖，前往香港、越南、新加坡及中國大陸設立分行，於柬埔寨、泰國、印尼及越南設立代表人辦事處，同時也赴大陸設立上銀融資租賃公司、併購柬埔寨AMK Microfinance Institution。
上海商銀也在1989年購置台北市民權總行大樓，並於2020年啟動新建民權總行大樓，還有2018年上海商銀股票上市、積極運用金融科技發展數位金融等，榮鴻慶都扮演重要的推手。而上海商銀在榮鴻慶帶領下，長期獲利能力與經營績效亦名列本國銀行前段班。
至於上海商銀新任董事長李慶言，1979年即擔任該行董事，1982年擔任常務董事，並於2020年擔任副董事長，協助榮鴻慶董事長推動行務的發展。李慶言擁有美國西北大學企業管理碩士的學歷，曾擔任新加坡航空公司董事會主席，現在同時也擔任上海商銀香港子行上海商業銀行董事長，擁有前瞻性的國際觀與國際金融管理實務。
李慶言也宣示將帶領上海商銀在穩健經營中創新突破，以創造更卓越的經營績效; 在業務發展上將以提升數位金融競爭力、提高非利息收益及拓展國際金融為三大核心，推動數位轉型，建置升級資訊新核心系統，建立策略性投資部位，深耕高資產財富管理，推展普惠金融，擴大國際金融服務版圖; 在營運管理上將以強化內控法遵，優化風控與資安，以及推動ESG為三大主軸，落實內控三道防線，健全資產品質，升級資安防護，接軌國際積極履行環境保護、社會責任與公司治理，創造良好的永續價值。