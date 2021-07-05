子瑜隊友裙子開衩好尷尬　「手放禁區」差點走光

南韓女團TWICE上月初以新歌《Alcohol-Free》回歸，MV上架12天觀看數破億，氣勢無法擋。昨（4日）官方IG釋出成員娜璉的近照，她身上的戰袍讓酥胸、美腿全都露，私密部位更差點在鏡頭前走光，難得的大尺度掀起話題。

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▲TWICE推出迷你專輯《Taste of Love》，圖為娜璉的形象照。（圖／TWICE IG）

× ▲TWICE推出迷你專輯《Taste of Love》，圖為娜璉的形象照。（圖／TWICE IG）

▲娜璉是團體的領唱、C位成員。（圖／TWICE微博）

× ▲娜璉是團體的領唱、C位成員。（圖／TWICE微博）

娜璉在照片中梳乾淨的旁分頭，身穿一套黑色毛呢連身洋裝，平口設計托出弧形雪胸，下半身開高衩巧露勻稱美腿，25歲的她以貴妃姿勢斜躺階梯上，展現超齡的女人風韻。

▲▼娜璉挑戰低胸小禮服，但下身開衩的位置有些尷尬。（圖／TWICE IG）

× ▲▼娜璉挑戰低胸小禮服，但下身開衩的位置有些尷尬。（圖／TWICE IG）

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不過似乎對該造型沒安全感，娜璉每張照片都用手技巧性放在私密處，疑似怕一不小心就春光外洩，其中一張由下往上拍的角度更是讓人捏把冷汗，所幸成品有拍出娜璉的性感面，同時保留她純真、俏皮的特質，讓大部分的粉絲都很滿意。（編輯：楊穎軒）