COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

子瑜隊友裙子開衩好尷尬　「手放禁區」差點走光

▲娜璉新造型挑戰尺度。（圖／TWICE IG）
▲娜璉新造型挑戰尺度。（圖／TWICE IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-05 16:31:53

南韓女團TWICE上月初以新歌《Alcohol-Free》回歸，MV上架12天觀看數破億，氣勢無法擋。昨（4日）官方IG釋出成員娜璉的近照，她身上的戰袍讓酥胸、美腿全都露，私密部位更差點在鏡頭前走光，難得的大尺度掀起話題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲TWICE推出迷你專輯《Taste
▲TWICE推出迷你專輯《Taste of Love》，圖為娜璉的形象照。（圖／TWICE IG）
▲娜璉遭遇死亡威脅。（圖／TWICE微博）
▲娜璉是團體的領唱、C位成員。（圖／TWICE微博）
娜璉在照片中梳乾淨的旁分頭，身穿一套黑色毛呢連身洋裝，平口設計托出弧形雪胸，下半身開高衩巧露勻稱美腿，25歲的她以貴妃姿勢斜躺階梯上，展現超齡的女人風韻。

▲▼娜璉挑戰低胸小禮服，但下身開衩的位置有些尷尬。（圖／TWICE
▲▼娜璉挑戰低胸小禮服，但下身開衩的位置有些尷尬。（圖／TWICE IG）
▲▼娜璉挑戰低胸小禮服，但下身開衩的位置有些尷尬。（圖／TWICE
▲▼娜璉挑戰低胸小禮服，但下身開衩的位置有些尷尬。（圖／TWICE
▲▼娜璉挑戰低胸小禮服，但下身開衩的位置有些尷尬。（圖／TWICE
不過似乎對該造型沒安全感，娜璉每張照片都用手技巧性放在私密處，疑似怕一不小心就春光外洩，其中一張由下往上拍的角度更是讓人捏把冷汗，所幸成品有拍出娜璉的性感面，同時保留她純真、俏皮的特質，讓大部分的粉絲都很滿意。（編輯：楊穎軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
16.44%83.56%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.73%17.27%
2021-07-02-2021-07-05
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀