72歲以上長輩接種率破7成　陳其邁感謝衛福部國防部調度

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陳其邁也在今天下午在防疫會議後記者會指出，今天全國新增28例COVID-19本土病例，高雄市再度0個案，台北市因為群聚感染與社區傳播個案，有15例，新北有5例，現在要趕快在雙北找出隱性感染源，加速清零，這樣離解封的日子會比較近。
陳其也認為「疫調、匡列、隔離」的重要，一有症狀，隔離時間愈早愈好，可切斷感染源。不要像像新北恩主公醫院感染者到高雄來，已經感染20幾天，當然會傳播給更多人。
陳其邁表示，以6都7月的疫苗施打人數比較，高雄市7月1、2日共施打47128劑，3日施打24928劑4日施打8855劑，總計4天施打80911劑，排第二的是新北市，4天共施打77723劑。
至於，上周高雄市暫緩未設籍高雄長者施打疫苗，陳其邁也表示，明（6）日為72歲以上長輩補接種，不管是否在籍高雄都可打，接種站有六處，分別為美濃國中體育館、高雄展覽館、鳳山體育館、高雄科技大學、巨蛋體育館與岡山農工。
同時，市府針對有國軍在臉書社團指控高市府強行徵收原本要撥給國軍的莫德納提出反駁，陳其邁也特別請衛生局技正潘炤穎提出說明，潘炤穎表示，有關這則指控爆料完全都是烏龍爆料，是不實假消息，高市府予以嚴正駁斥，他說，地方政府對中央疫苗政策的配合會依據當地風險和特殊性，像市場船員監所人員幼兒園等，會以現地狀況先挪用疫苗接種這部分本來就是合理調度範圍，從7月1日到4日是76579劑，中央疫苗是72000劑有個缺口，所以7月4日接種同時調度鄰近的疫苗資源，閒置的狀況進行補接種，相關程序是借用方式，7月3、4日感謝衛福部、國防部協調，今天上午已經把所有疫苗歸還到疫苗庫，這則臉書社團指控完全是烏龍爆料假消息。
陳其邁也補充說，像船員批發市場、監所人員、船員，中央還沒撥但名單已經到了，根據CDC做專案施打，先從高雄市自己的疫苗挪一部分，中央撥補下來就會還回去，這是中央地方施打疫苗的合作和協調，7/5施打量有點不足請衛福部協助調度，感謝衛福部和國防部調度。
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