強行徵收國軍莫德納疫苗？高市府嚴正駁斥

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潘炤穎也還原事件經過，高雄市7月1日獲得中央疫苗的撥付是72,000劑，但7月1到4日，高雄市總共接種數量高達76,579劑，顯然有一個缺口，因此在7月4日接種的同時，為了把握長者好不容易的接種機會，因此調度了鄰近一些目前暫時閒置的疫苗資源，進行長輩接種。
潘炤穎說，相關程序是屬於借用的方式，也感謝衛福部以及國防部的協調，這都是在雙方合意之下，且今日高雄獲得中央疫苗撥付，在早上8點半收到疫苗之後，半天之內，在中午時分就已經將所有借用的疫苗歸還到各疫苗庫，高雄市政府特別說明，這一則臉書社團的指控完全是一個烏龍爆料，也是一個假消息。
高雄市長陳其邁也表示，像船員、批發市場跟監所人員，船員接種的部份是當時中央還沒有撥莫德納疫苗下來，但是名單已經到了，就要根據專案先進行施打，所以高雄市就先挪用一部分自己的疫苗，先給船員跟批發市場、監所人員施打，待中央撥補下來的時候，就會把這些疫苗量還給高雄。
陳其邁也指出，這些過程都是中央跟地方在調度疫苗施打量的過程中，常常會進行合作跟協調；而在7月5日，高雄市72至74歲長輩最後一天施打的時候，疫苗量稍微出現一點小缺口，就請衛福部來協助調度，所以要感謝衛福部跟國防部的調度，在7月5日借用疫苗後，今日新一批中央撥付的疫苗到貨，一天內就已歸還。
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