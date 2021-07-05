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強行徵收國軍莫德納疫苗？高市府嚴正駁斥

▲高雄市長陳其邁在防疫記者會上宣布高雄今日確診＋0的好消息，並推銷高雄六龜金煌芒果，連「＋0」的零都變成金煌芒果。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁在防疫記者會上宣布高雄今日確診＋0的好消息，並推銷高雄六龜金煌芒果，連「＋0」的零都變成金煌芒果。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-05 16:58:43｜2021-07-05 17:20:54

有民眾在臉書社團指控，高雄市政府強行徵收原本要撥給國軍的莫德納疫苗，並有人質疑是要用在7月6日給不在及長輩補施打，高雄市政府今（5）日嚴正駁斥，並強調這都是中央跟地方合理的調度範圍之內，且借用的疫苗在今日上午8點半，中央疫苗撥付到貨後，在中午就已經歸還到疫苗庫，這完全是個烏龍爆料，是不實的假消息。

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，地方政府對於中央疫苗政策的配合上，會依據當地的風險、族群的特殊性，像是船員、批發市場以及監所管理員，會依據現地的狀況挪用一些疫苗去接種，這個部分本來就是中央跟地方合理的調度範圍之內。

▲高雄因為莫德納疫苗施打踴躍，一度暫停不在籍長輩及未依通知單時間到場的民眾施打，高雄市政府宣布，新一波中央撥付的莫德納疫苗已在今日上午8點半運抵高雄，明日上午即在6大接種站開放補接種。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄因為莫德納疫苗施打踴躍，一度暫停不在籍長輩及未依通知單時間到場的民眾施打，高雄市政府宣布，新一波中央撥付的莫德納疫苗已在今日上午8點半運抵高雄，明日上午即在6大接種站開放補接種。（圖／高雄市政府提供）
潘炤穎也還原事件經過，高雄市7月1日獲得中央疫苗的撥付是72,000劑，但7月1到4日，高雄市總共接種數量高達76,579劑，顯然有一個缺口，因此在7月4日接種的同時，為了把握長者好不容易的接種機會，因此調度了鄰近一些目前暫時閒置的疫苗資源，進行長輩接種。

潘炤穎說，相關程序是屬於借用的方式，也感謝衛福部以及國防部的協調，這都是在雙方合意之下，且今日高雄獲得中央疫苗撥付，在早上8點半收到疫苗之後，半天之內，在中午時分就已經將所有借用的疫苗歸還到各疫苗庫，高雄市政府特別說明，這一則臉書社團的指控完全是一個烏龍爆料，也是一個假消息。

▲目前高雄72歲以上長者實際接種人數，截至7月4日已經有162,713人，接種率為70%，而高雄市的COVID-19疫苗覆蓋率也已經達到11.4%。（圖／高雄市政府提供）
▲目前高雄72歲以上長者實際接種人數，截至7月4日已經有162,713人，接種率為70%，而高雄市的COVID-19疫苗覆蓋率也已經達到11.4%。（圖／高雄市政府提供）
高雄市長陳其邁也表示，像船員、批發市場跟監所人員，船員接種的部份是當時中央還沒有撥莫德納疫苗下來，但是名單已經到了，就要根據專案先進行施打，所以高雄市就先挪用一部分自己的疫苗，先給船員跟批發市場、監所人員施打，待中央撥補下來的時候，就會把這些疫苗量還給高雄。

陳其邁也指出，這些過程都是中央跟地方在調度疫苗施打量的過程中，常常會進行合作跟協調；而在7月5日，高雄市72至74歲長輩最後一天施打的時候，疫苗量稍微出現一點小缺口，就請衛福部來協助調度，所以要感謝衛福部跟國防部的調度，在7月5日借用疫苗後，今日新一批中央撥付的疫苗到貨，一天內就已歸還。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月5日確診13821例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月5日確診13821例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.74%82.26%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.33%16.67%
2021-07-02-2021-07-05
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