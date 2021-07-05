北市7家醫院PCR檢測免費　柯文哲：7日開放網路預約

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸趨緩，不過台北市近日因為批發市場群聚感染，以及虎林街周圍的家戶感染，引發社會各界關注。而台北市政府為了揪出隱藏感染源，市長柯文哲今（5）日下午在北市防疫記者會上宣布，將開放台北市內7間醫院，提供民眾免費的PCR檢測。





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柯文哲在記者會上表示，過去台灣在還沒有爆發疫情時，PCR檢測的設備以及量能相當不足。直到五月中疫情開始爆發時，才開始向醫療廠商採購器材。而現階段疫情逐漸趨緩，PCR檢測的量能也逐漸加大，為了有效找出台北市內的隱藏疫情，因此將提供民眾免費的PCR篩檢服務。





柯文哲宣布，從7日起將會開放包括聯合醫院和平院區、中興院區、仁愛院區、陽明院區、忠孝院區、關渡醫院、萬芳醫院等7家醫院，為民眾提供免費的PCR篩檢服務。而篩檢模式也與打疫苗一樣，採醫院網路掛號系統預約，民眾按照指定時間到醫院進行篩檢，且不限制是否為台北市民。





而被問到開放免費篩檢，醫院量能能否負荷？經費來源為何？對此柯文哲表示，原則上是後天才開始進行，但需要先透過上網預約模式，如果一次帶隊進去PCR，不可能隨到隨做，一兩個可以，但湧入太多人是沒辦法的，仍要用上網預約控制人流。至於經費會先用災害準備金支應，「但錢用完怎辦，這是好問題，到時候再想吧。」



