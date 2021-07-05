《VOICE 4》殺人魔王不躲了　身分是「金泰希老公」！

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《VOICE 4》未開播前，電視台頻頻預告「大魔王」長相跟姜權珠一模一樣，並且有著相同的卓越聽力；結果在第6集中，真實身分竟是李奎炯，他綁架完檢察官女兒後，脫下「姜權珠人皮面具」，不但與自己對話、爭執，甚至拿手術刀在面具上割劃，行為令人匪夷所思。
李奎炯飾演的童方閔，因為與殺人魔搭乘同一航班到濟州島，於是被要求協助殺人案調查，他先表示：「我在飛機上都在睡覺。」接著跟警察Derek Jo透露男扮女裝的方法，大膽說：「要我教你一個訣竅嗎？所謂的特效化妝，也得夠了解骨骼的結構跟解剖學，才能畫出精緻的作品，也許那位凶手，有鑽研過醫學，如果跟變裝的犯人見面，你一定要用眼神來區分，就算變裝的再完美，也絕對複製不了眼神。」
李奎炯因飾演《機智牢房生活》吸毒犯「小迷糊」知名度大漲，隨後跟金泰希在《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》飾演夫妻，近期更客串夯劇《機智醫生生活2》；這次擔綱《VOICE 4》重要的連續殺人犯角色，真面目揭曉後，讓該集收視率達到3.9％，也是本季開播以來最高紀錄，顯現李奎炯不容小覷的實力與人氣。《VOICE 4》每週六、日於LINE TV、愛奇藝國際站、friDay影音更新播出。
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