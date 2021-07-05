枋山再增1例居隔者確診　屏東微解封？尊重中央決定

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縣府衛生局疫調指出，案號「15163」婦人6月21日搭乘過「14298」白牌車司機的計程車，6月23日被匡列居家隔離，安排至防疫旅館，在基因序列比對確定枋山群聚案的感染源是印度Delta病毒株。
中央流行疫情指揮中心與縣府討論後決定，將所有居家隔離者全部移往集中檢疫所，有醫護人員24小時照護。案號15163因此於6月26日移往集檢所，7月3日出現呼吸道與發燒症狀採檢後，7月5日確診。
因日前隔離中確診的案號「14905」是「15163」的堂弟媳，二人都跟白牌車司機有直接接觸先後發病，6月26日二人也剛好乘坐同輛防疫專車前往集中檢疫所。中央流行疫情指揮中心研判，「15163」搭乘白牌車司機的車子或與「149隔離05」同車，都有可能是其感染源。
自從三級警戒延長至7月12日，近來外界陸續傳出「微解封」的聲音，潘孟安認為，從5月15日全國提升三級警戒迄今將近二個月，百工百業影響甚鉅，但同島一命，整個台灣都是一日生活圈，民眾的移動是無法完全掌握的，因此，微解封與否應該尊重中央流行疫情指揮中心依疫情狀況所做的研判。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。