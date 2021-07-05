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枋山再增1例居隔者確診　屏東微解封？尊重中央決定

▲屏東縣政府5日公佈新增一確診個案，案號「15163」69歲婦人，為枋山白牌車司機案號「14298」的乘客，而此次枋山群聚感染案已累計增至14人。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.05）
▲屏東縣政府5日公佈新增一確診個案，案號「15163」69歲婦人，為枋山白牌車司機案號「14298」的乘客，而此次枋山群聚感染案已累計增至14人。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.05）

記者黃正忠／屏東報導

2021-07-05 18:15:23

屏東縣政府5日公佈新增一確診個案，為枋山白牌車司機案號「14298」的乘客，是69歲婦人，案號「15163」，她因為6月21日搭乘「14298」的計程車被匡列隔離中，至7月5日確診收治，因與另一名確診者「14905」係親戚，又乘坐同輛防疫專車前往集中檢疫所，因此也不排除是感染源，目前衛生局已對防疫專車同車人員再次PCR檢驗。

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枋山群聚感染案累計增至14人，縣長潘孟安表示，枋山地區已完成擴大篩檢及清消作業，社區威脅已經降低，後續出現的二個病例案號「14905」、「15163」婦人都是在擴大匡列居家隔離中確診。

縣府衛生局疫調指出，案號「15163」婦人6月21日搭乘過「14298」白牌車司機的計程車，6月23日被匡列居家隔離，安排至防疫旅館，在基因序列比對確定枋山群聚案的感染源是印度Delta病毒株。

▲案號「15163」婦人6月21日搭乘過「14298」白牌車司機的計程車，6月23日被匡列居家隔離，安排至防疫旅館，基因序列比對確定印度Delta病毒株。（圖／屏東縣政府提供,
▲案號「15163」婦人6月21日搭乘過「14298」白牌車司機的計程車，6月23日被匡列居家隔離，安排至防疫旅館，基因序列比對確定印度Delta病毒株。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.05）
中央流行疫情指揮中心與縣府討論後決定，將所有居家隔離者全部移往集中檢疫所，有醫護人員24小時照護。案號15163因此於6月26日移往集檢所，7月3日出現呼吸道與發燒症狀採檢後，7月5日確診。

因日前隔離中確診的案號「14905」是「15163」的堂弟媳，二人都跟白牌車司機有直接接觸先後發病，6月26日二人也剛好乘坐同輛防疫專車前往集中檢疫所。中央流行疫情指揮中心研判，「15163」搭乘白牌車司機的車子或與「149隔離05」同車，都有可能是其感染源。

自從三級警戒延長至7月12日，近來外界陸續傳出「微解封」的聲音，潘孟安認為，從5月15日全國提升三級警戒迄今將近二個月，百工百業影響甚鉅，但同島一命，整個台灣都是一日生活圈，民眾的移動是無法完全掌握的，因此，微解封與否應該尊重中央流行疫情指揮中心依疫情狀況所做的研判。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.74%82.26%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.33%16.67%
2021-07-02-2021-07-05
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