女每到好市多必帶「這盒」！客湊近看全嗨：一年四季都愛
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有一名女網友指出，每次到好市多光顧時，都會將酸白菜鍋買回家，而引來老饕們大讚「一年四季都愛！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 17:16:15｜2021-07-05 17:58:34
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示每次到好市多都一定會帶上一份酸白菜鍋回家，「吃鍋要領～湯邊滾、汗邊流、冷氣邊吹，有人跟我一樣，就算夏天到了，還是很愛吃鍋嗎？讓我知道我不孤單」。
貼文一曝光，就引來不少愛吃火鍋的網友大讚直呼「我們家也是！愛夏天吹冷氣吹鍋！」、「若是我決定聚餐地點，通常都是火鍋店，不分春夏秋冬」、「吃鍋不分夏天冬天，就是要吃鍋」、「我偶爾會買叻沙鍋，天熱跟吃鍋無關，開冷氣就好」、「+1，夏天就是要吃火鍋，秋天轉涼了更要吃火鍋，冬天這麼冷當然是吃火鍋，春天還有點冷繼續吃火鍋」、「吹冷氣吃火鍋是件很爽的事」、「我一年四季都愛吃鍋」。
甚至還有老饕分享自家料理方法，「我們家會額外在多帶一盒梅花豬肉片，涮起來超好吃，蛤蜊要吐沙，丸子的部分我也會拿一些去凍，改天煮麵煮鍋再加」、「蛤蠣要先吐沙，不過我都不加蛤蠣，他給12顆耶！我都另外煮絲瓜或蒸蛋」、「很不錯的選擇之一，肉量不夠還可以加上好市多的梅花豬火鍋肉片，吃來大大滿足」。（編輯：陳雅雲）