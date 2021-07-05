宅家免費享藝文 臺中歌劇院「FUN映中」外送劇場到府

居家防疫帶動宅經濟大爆發，連臺中國家歌劇院9日起也將推出「外送劇場」服務，方便民眾宅家觀賞。





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台中歌劇院表示，原本採取現場演出的「夏日放／FUN時光」系列活動，將增加網路「FUN映中」線上觀影系列，延續夏天「音樂劇」、「親子」、「闔家觀賞」的特色，每週末限時在Facebook及YouTube兩大平台播岀臺灣劇場作品，從劇場到客廳，不出門也能享受藝文生活。





歌劇院藝術總監邱瑗表示，夏天就是要大手牽小手地來看劇，只是，三級警戒防疫期間，觀眾現階段仍無法進劇場，歌劇院乾脆直接將劇場送進府，讓每一個年齡層民眾都能在『FUN映中』，找到屬於自己喜好的風格節目。





▲ 歌劇院「FUN映中」外送劇場到府，圖為真快樂掌中劇團《孟婆·湯》劇照。（圖／歌劇院提供）

「FUN映中」從7月至8月，每週末於歌劇院Facebook及YouTube限時播放劇場作品。7月首波上線的是真快樂掌中劇團《孟婆·湯》，在戲劇中融入布袋戲元素與北管音樂，重新以駐守陰間的孟婆角度，帶領傳統故事女主角回望與重生。





第二周末接檔的是沙丁龐客劇團《阿醜奇遇記》，透過小丑默劇與現場室內樂演奏，帶來一段探尋自我的音樂劇場旅程。依序還有刺點創作工坊《再一次，夢想》，講述一對母子和一個失憶的靈魂，相互唱出溝通、和解、築夢的音樂劇。果陀劇場《老闆不願透露的事》，透過喜劇方式刻畫職場如戰場百態。





8月份片單持續規劃中，邱瑗透露，目前排定的節目包含春河劇團《四季的童話》，及如果兒童劇團《豬探長秘密檔案Ⅲ棋逢敵手》，其他節目請拭目以待！「FUN映中」官網專頁：https://wenk.in/ntt11DZT5限時放映，週五19:30至週日18:00期間免費觀看。影片上線：週五19:30；影片下架：週日18:00。



