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青少年準備開打疫苗　南韓學生接種政策懶人包

▲疫情控制有成的南韓，於近期表示將讓大部份的學生於秋季時回歸校園。（示意圖／NOWnews資料照)
▲疫情控制有成的南韓，於近期表示將讓大部份的學生於秋季時回歸校園。（示意圖／NOWnews資料照)

記者賴正琳/綜合報導

2021-07-06 01:00:00

四方報報導，由於疫情在全球延燒，各國政府無不努力推廣疫苗接種率，雖然目前台灣尚未擴展到青少年接種疫苗，不過擴大年齡層接種是每個政府正努力的目標。疫情控制有成的南韓，於近期表示將讓大部份的學生於秋季時回歸校園。

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根據南韓媒體《The Korea Bizwire》報導，隨著防疫政策的放寬，3至6年級的國小生、中學生和高校生已逐漸開放回歸校園，和老師、同學面對面授課。而幼稚園生和國小1-2年級生則不要求回歸校園，希望能降低幼童感染的風險。目前各級學校機關都在想方設法減少人口群聚度過高，南韓教育部則表示會在７月宣布更多復學指引，避免疫情感染。教育部傾向於讓學校重新面對面上課，並逐步擴大到所有學校，政府有信心能戰勝這波疫情。

由於南韓的疫情逐漸趨穩定，南韓防疫中心表示，從7月1日開始，將鬆綁防疫限制措施。除了開放6到8人的私人聚會，餐廳營業時間延長外，被迫停業的夜間娛樂場所，也都可以重新開張。

根據路透社報導，特別的是南韓政府對已經接種疫苗的民眾解除諸多防疫限制規範，除了不用遵守聚會人數限制、可以舉行宗教活動等小型聚會，在室外還可以不用戴口罩，當局也考慮開放完成接種者能夠在室內公共場所飲食或是觀看公演。有專家認為，此舉或許是希望能增加疫苗接種率。

目前，韓國總共1億9200萬劑疫苗，包括AZ疫苗、輝瑞、莫德納和嬌生等廠牌，由於國際供貨不穩，因此目前韓過已發配之疫苗僅約1800萬劑，韓國曾獲得美國捐贈101萬人份之嬌生疫苗，用於30歲以上國防及外交人員施打。韓國總人口數約5200萬人，截至6月21日，約29.3%之民眾已經施打一劑；完全施打者則為8%左右，長者施打情形也相當踴躍，完成接種者超過48%，60歲至74歲之長者預約則超過8成。韓國目標是在今年11月完成70%施打率達到群體免疫，並期望先在6月底前完成1400萬人首劑疫苗接種，9月底前計畫達到3600萬人，隨著疫苗6至7月將陸續到貨，施打速度有望提升。據悉，韓政府已批准16歲以上青少年可以接種輝瑞疫苗，18歲以上民眾則施打莫德納疫苗，期望能提升更多的疫苗接種率。

美國CNBC全國廣播公司商業頻道於29日專訪南韓副總理洪南基，嘉許南韓的防疫成效。「韓國政府正在尋求經濟復甦和旅行泡泡計畫。」洪楠基說。「南韓政府預計在今年度下半年刺激消費，另外希望韓國能在11月前實現群體接種免疫的目標，政府支持已接種的遊客進行國家間的旅遊泡泡計畫。」

如對南韓系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《南韓今放寬防疫限制　生活現況一次看》，以獲取更多資訊。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
18.46%81.54%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
84.05%15.95%
2021-07-02-2021-07-05
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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