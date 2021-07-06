青少年準備開打疫苗　南韓學生接種政策懶人包

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由於南韓的疫情逐漸趨穩定，南韓防疫中心表示，從7月1日開始，將鬆綁防疫限制措施。除了開放6到8人的私人聚會，餐廳營業時間延長外，被迫停業的夜間娛樂場所，也都可以重新開張。
根據路透社報導，特別的是南韓政府對已經接種疫苗的民眾解除諸多防疫限制規範，除了不用遵守聚會人數限制、可以舉行宗教活動等小型聚會，在室外還可以不用戴口罩，當局也考慮開放完成接種者能夠在室內公共場所飲食或是觀看公演。有專家認為，此舉或許是希望能增加疫苗接種率。
目前，韓國總共1億9200萬劑疫苗，包括AZ疫苗、輝瑞、莫德納和嬌生等廠牌，由於國際供貨不穩，因此目前韓過已發配之疫苗僅約1800萬劑，韓國曾獲得美國捐贈101萬人份之嬌生疫苗，用於30歲以上國防及外交人員施打。韓國總人口數約5200萬人，截至6月21日，約29.3%之民眾已經施打一劑；完全施打者則為8%左右，長者施打情形也相當踴躍，完成接種者超過48%，60歲至74歲之長者預約則超過8成。韓國目標是在今年11月完成70%施打率達到群體免疫，並期望先在6月底前完成1400萬人首劑疫苗接種，9月底前計畫達到3600萬人，隨著疫苗6至7月將陸續到貨，施打速度有望提升。據悉，韓政府已批准16歲以上青少年可以接種輝瑞疫苗，18歲以上民眾則施打莫德納疫苗，期望能提升更多的疫苗接種率。
美國CNBC全國廣播公司商業頻道於29日專訪南韓副總理洪南基，嘉許南韓的防疫成效。「韓國政府正在尋求經濟復甦和旅行泡泡計畫。」洪楠基說。「南韓政府預計在今年度下半年刺激消費，另外希望韓國能在11月前實現群體接種免疫的目標，政府支持已接種的遊客進行國家間的旅遊泡泡計畫。」
如對南韓系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《南韓今放寬防疫限制 生活現況一次看》，以獲取更多資訊。
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