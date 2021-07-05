黃世傑未獲准卻主動銷假　柯文哲：總是要等政風處調查完

位在台北市的好心肝診所，日前爆發違規為不具資格者施打疫苗，而衛生局方面疑似為好心肝診所提供大量疫苗，遭到政風處調查；而包含局長黃世傑在內，也有許多衛生局人員遭到廉政委員會詢問，更有多人在事後遭到調職。而原本黃世傑也請了一個月長假，打算在政風調查期間避嫌，不過現在卻傳出黃世傑在市府未准前主動銷假，卻又不出席防疫會議。對此台北市長柯文哲回應，總是要等到政風處查完，告於一段落再回來上班。





我是廣告 請繼續往下閱讀

雖然黃世傑過去在台大是柯文哲的老師，在柯文哲入主北市府後，黃世傑也應邀入市府擔任衛生局長一職，時至今日已經任職超過六年半，是柯市府內擔任局長至今最久的政務官之一。不過現在卻有消息傳出，黃世傑近期工作表現不佳，柯文哲早就有意辭退。





針對辭退一事，柯文哲則予以否認，強調黃世傑過去6年半的工作表現良好，在好心肝事件出現前，進行防疫的這一年半表現也都不錯，但爆發好心肝事件後，底下的科長、股長、專員都被處分、調職，作為局長總是要等政風處調查完畢，等調查做完「告一段落就可以回來上班」。不過話鋒一轉，柯文哲也責成政風處，調查內容應該更完整，「而不是報告出來又出現新的截圖、證據」。



