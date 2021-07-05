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黃世傑未獲准卻主動銷假　柯文哲：總是要等政風處調查完

▲衛生局長黃世傑（右）傳出未經准許自行銷假，但又不參與防疫會議。對此台北市長柯文哲表示，總是要等到政風處調查完。（圖／台北市政府提供，記者丁上程製）
▲衛生局長黃世傑（右）傳出未經准許自行銷假，但又不參與防疫會議。對此台北市長柯文哲表示，總是要等到政風處調查完。（圖／台北市政府提供，記者丁上程製）

記者丁上程／台北報導

2021-07-05 17:50:45

位在台北市的好心肝診所，日前爆發違規為不具資格者施打疫苗，而衛生局方面疑似為好心肝診所提供大量疫苗，遭到政風處調查；而包含局長黃世傑在內，也有許多衛生局人員遭到廉政委員會詢問，更有多人在事後遭到調職。而原本黃世傑也請了一個月長假，打算在政風調查期間避嫌，不過現在卻傳出黃世傑在市府未准前主動銷假，卻又不出席防疫會議。對此台北市長柯文哲回應，總是要等到政風處查完，告於一段落再回來上班。

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雖然黃世傑過去在台大是柯文哲的老師，在柯文哲入主北市府後，黃世傑也應邀入市府擔任衛生局長一職，時至今日已經任職超過六年半，是柯市府內擔任局長至今最久的政務官之一。不過現在卻有消息傳出，黃世傑近期工作表現不佳，柯文哲早就有意辭退。

針對辭退一事，柯文哲則予以否認，強調黃世傑過去6年半的工作表現良好，在好心肝事件出現前，進行防疫的這一年半表現也都不錯，但爆發好心肝事件後，底下的科長、股長、專員都被處分、調職，作為局長總是要等政風處調查完畢，等調查做完「告一段落就可以回來上班」。不過話鋒一轉，柯文哲也責成政風處，調查內容應該更完整，「而不是報告出來又出現新的截圖、證據」。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月5日確診13821例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月5日確診13821例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.74%82.26%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.33%16.67%
2021-07-02-2021-07-05
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