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編劇不斷誘惑！韓星徐玄振「上當」　答應做這件事

▲徐玄振幽默表示會接拍《你是我的春天》的原因，是編劇「不停的誘惑」導致。（圖／Netflix）
▲徐玄振幽默表示會接拍《你是我的春天》的原因，是編劇「不停的誘惑」導致。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-07-05 19:15:16

韓劇《你是我的春天》今（5日）舉辦記者會，主演群尹博、南奎里、徐玄振、金東旭皆出席。有「浪漫喜劇女王」稱號的徐玄振，被問到頂著女王頭銜復出是否有壓力？她對於「浪漫喜劇」這幾個字的確「壓力山大」，但該劇不是浪漫喜劇，所以就沒有壓力的拍攝中。徐玄振還透露接拍原因，全是被編劇「誘惑」，十分幽默。 

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▲尹博（左起）南奎里、徐玄振、金東旭出席記者會。（圖／Netflix）
▲尹博（左起）南奎里、徐玄振、金東旭出席記者會。（圖／Netflix）
徐玄振被問到參與本劇的原因，她搞笑表示因為劇本寫得好，雖然剛開始有些不確定的部分，不過和編劇、導演碰面時，發現編劇講得很棒，一口氣介紹了一個半小時的內容，「不停的誘惑我，讓我被騙了，編劇口才真的很好呢！」沒想到接著回答的金東旭、尹博與南奎里，竟嘴甜接連表示是因為製作公司、導演、編劇等優秀黃金陣容的關係，不用猶豫就決定演出，讓徐玄振聽了立刻驚慌說出：「你們這樣我算什麼啊？」讓現場所有人笑成一團。 

金東旭被問到與徐玄振合作時的默契，他表示崇拜她的魅力，認同徐玄振是名副其實的「浪漫喜劇女王」，每次與她演對手戲，都有超乎劇本的感受，自己也有出乎意料的互動反應，金東旭希望藉由這次跟徐玄振的合作，自己也可以得到浪漫劇達人的稱號。 

《你是我的春天》劇情描述3位被困在7歲回憶的主角們，以大人的身分回到當年發生殺人事件的建築物裡，展開一系列治癒與救贖的愛情故事。徐玄振飾演飯店經理姜多情，大學畢業就進入高級飯店工作，是同期中最快升為經理的人，但她感情路與母親一樣坎坷。金東旭飾演精神科醫生朱泠導，擅長治癒患者精神傷口的他，心中隱藏的傷口卻從未被治癒過。尹博飾演帥氣多金、深深被徐玄振吸引的投資公司代表蔡浚，南奎里則飾演被身兼經紀人的男友感情背叛，因而害怕再次戀愛的大明星安佳煐。《你是我的春天》 每週一、二晚上10點在Netflix獨家與韓國同日更新。

▲徐玄振（右）跟金東旭劇中譜戀曲。（圖／Netflix）
▲徐玄振（右）跟金東旭劇中譜戀曲。（圖／Netflix）
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