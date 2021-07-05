民營電力公司線上說明會　中市議員批「摸魚過關」？

經濟部日前透過線上直播宣布台中火力電廠將新增蓋兩部燃氣機組，無獨有偶，民營中佳電力公司今(5)日下午透過線上召開「中佳燃氣複循環電廠興建計晝」說明會，國民黨議員吳瓊華批「摸魚過關」。她提出三大主張「台中發電總量管制550萬瓩」、「中佳電廠應採用最新科技，避免污染」、「疫情解禁後，中佳應補辦實體公聽會」，以理性嚴謹態度，守護海線民眾的權益。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-05 18:00:42
吳瓊華指出，經濟部利用防疫期間民眾無暇顧，透過線上直播宣布中火將新增蓋兩部燃氣機組，豈能用「線上直播」的方式草草帶過，她提到，中佳電力事業股份有限公司依據行政院環保署規定須公開舉行公聽會與說明會，這座中佳電廠要在台中港區開發將近約6公頃，大約143座標準籃球場大小的土地上興建火力電廠，發電量約57-65萬瓩，發電的燃料是天然氣，光是管線就長達7公里，這麼重大的工程，必須好好跟民眾溝通。
吳瓊華表示，她提出主張。其一，中火現有10部機組，總發電量550萬瓩，且經濟部已經同意再增建2機組共260萬瓩，如果再加上中佳，整個台中港都是發電機組，所以主張「發電量總量管制」，台中就是550萬瓩，中火跟中佳自己談，兩間電廠不能超過550萬瓩。她強調「沒有理由，台灣人口在減少，火力發電廠卻一直再蓋。」
吳瓊華也說，中佳電廠要用最新科技發電，不能發電中佳賺，電力供全國，污染留台中，傷害民眾健康，線上會議不夠正式，且各行各業的民眾都在忙防疫，不能「摸魚過關」，因此她主張，中佳電廠在疫情警戒解除過後，必須召開幾場實體的公聽會，讓民眾都能參加發表意見。