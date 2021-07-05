黃偉哲反嗆柯文哲疫苗施打第七順位是特權之說

台北市長柯文哲日前表示不贊成疫苗施打第7順位，認為是特權疫苗，恐會產生關說、請託的困擾。針對此一說法，台南市長黃偉哲表示，其實跟台北市一樣，包括各縣市，包括台南市也都面臨民眾請託，希望透過民代或是其他管道能列入施打行列。以第七類資格來講，是維持國家安全及社會機能正常運作者，如軍人、軍事機關國安人員，或是執行防疫相關作業的警察憲兵、國家建設必要工作人員，還有高科技產業研發人員，運輸倉儲工作，還有最重要的就是高中職以下學校教職員及校內工作人員，幼兒園托育人員。
記者林怡孜/台南報導
2021-07-05 18:03:51
黃偉哲又說，如果柯市長認為這些第七類不要列入的話，意思就是說國中小、高中學校的老師，包含幼兒園老師通通沒有辦法優先施打，如果台北市堅持如此，那只能予以尊重。黃偉哲接著話鋒一轉，他說，說到特權，雙北市的計程車司機、外送員、國道客運司機或者貨車司機，傳統業者、傳統市場的攤商，還有保姆，這些施打對象都是國家特別撥出給雙北市的額度，如果這不叫特權，什麼叫特權？此外，前一批的ＡＺ疫苗台南獲配13.2萬劑，台北市獲配29.4萬，是台南的2.25倍。那剛到的莫德納，台南市分配到11.2萬，台北市是21.5萬，台北市全部疫苗是50.9萬，而台南市的疫苗，AZ加上莫德納總共也只有24.5萬劑，為台南的2倍。因為全國民眾都知道台北市跟新北都很嚴重，所以大家都在忍，把疫苗優先給你們，希望你們早點好起來，這不是同島一命的概念嗎？台南人的命也是命，當我們在犧牲，把疫苗優先給你們的時候，你們就不要再講特權了。因為講特權，聽在我們耳裡實在非常刺耳。