中職／邦威代表墨西哥參加奧運離隊 富邦雖不捨但尊重
富邦悍將墨西哥籍左投手邦威決定將於本周離台，啟程返回墨西哥備戰東京奧運。富邦球團除了感謝邦威兩年來在球隊的貢獻以外，也祝福邦威能在奧運場上投出佳績。
記者黃建霖/綜合報導
2021-07-05 18:09:18
富邦自接獲墨西哥代表隊欲徵召邦威的詢問後，持續和邦威溝通希望他能繼續留台效力，最終邦威選擇返回墨西哥參加奧運，富邦球團雖然不捨，但仍尊重邦威的決定。總教練洪一中表示：「邦威是一名配合度很高的選手，很投入球隊與勝負之中。但因為奧運是許多運動員的夢想，對選手來說是至高無上的榮耀，雖然悍將需要他，但球隊還是給予祝福，希望他在奧運能有好的表現。」
2020年季中來台的邦威，在中職留下101局、WHIP1.29的優異成績，今年四月更曾投出單場13次奪三振且無失分的代表作。邦威本人表示：「離開台灣代表墨西哥打奧運，對我來說是一件很困難的決定，感謝富邦連二年給我來到台灣打球的機會，我深愛這裏的球迷、總教練、教練團、球團領隊、副領隊、所有工作人員、還有我最可愛的隊友們，這兩年真的是我人生中一段很棒的旅程。我會在今年的東京奧運繼續加油，為我的國家以及身為運動員的我爭取最高榮耀。」
目前中職賽事雖因疫情暫停，球團調整補強作業仍不停歇，除了將透過選秀會補強戰力外，也會持續觀察國外其他球員狀況，繼續備戰今年球季。