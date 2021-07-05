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野球名人房／旅外參加中職選秀！鍾重彩看好這隊攔「胡」

▲倪暄開玩笑地說：「樂天桃猿連霸失利的原因是啦啦隊跳得不夠賣力」。（圖／劉俊佑 攝）
▲倪暄開玩笑地說：「樂天桃猿連霸失利的原因是啦啦隊跳得不夠賣力」。（圖／劉俊佑 攝）

運動中心/綜合報導

2021-07-05 20:00:39

每年的中華職棒選秀會都是球團補強戰力的大好機會，再加上今年有很多旅外好手確定投入選秀，其中包括大聯盟等級的強投，因此「到底該先選投手還是打者？」、「要補即戰力還是潛力高中生？」、「旅外選手是不是真的比較好？」等問題也引起球迷朋友的熱烈討論，雖然大家的想法都非常有道理，但始終沒有得到一個標準答案。因此本周的《野球名人房》，主持人「東哥」黃忠義要和「樂天女孩」倪暄以及「資深球評」鍾重彩一起來聊今年的選秀會。

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▲國民隊長倪暄推出「家政婦視角」寫真書。（圖／倪暄IG）
▲國民隊長倪暄推出「家政婦視角」寫真書。（圖／倪暄IG）
 

身為啦啦隊的資深隊員，倪暄今天有備而來，為了本節目她做足功課，非常精闢地分析自家球隊樂天桃猿的戰力以及補強目標，跟在座的兩位資深前輩比起來也毫不遜色，她注意到過去桃猿都會用高順位來選擇有潛力的高中生，像是去年的馬傑森，東哥也認同倪暄的看法：「樂天會在第二輪選擇平鎮高中的捕手張翔」。

今年受到疫情影響，許多旅外好手決定回台發展，各球團也很積極和江少慶、陳冠宇、呂彥青、吉力吉撈·鞏冠（朱立人）等選手簽下自主培訓合約，眼看首輪名單已經呼之欲出，隨後胡智為和曾仁和突然宣布參選，這會不會打亂各隊的選秀計畫？東哥和鍾教練都認為前兩順位應該是不會，富邦仍然會選江少慶，而樂天還是會挑陳冠宇。

但到了第三順位，中信兄弟要選已經簽下自主培訓合約的呂彥青還是擁有大聯盟資歷的胡智為？東哥覺得兄弟還是會挑呂彥青，但鍾教練認為兄弟會順利攔「胡」，他表示：「胡智為有150公里以上的速球，再加上過往的資歷也比呂彥青好，日本職棒二軍的水準差不多是美國的2A，兩個是不同層級的投手，所以兄弟應該選胡智為」。

在模擬首輪選秀的過程中，兩位專業球評已經出現了意見分歧的狀況，兩人選出的第二輪的名單更是完全不同，究竟發生了什麼事？他們各自的想法又是什麼？7/5（一）晚間十點，記得準時收聽收看《野球名人房》！

 

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
18.01%81.99%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.68%16.32%
2021-07-02-2021-07-05
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