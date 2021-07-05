野球名人房／旅外參加中職選秀！鍾重彩看好這隊攔「胡」

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身為啦啦隊的資深隊員，倪暄今天有備而來，為了本節目她做足功課，非常精闢地分析自家球隊樂天桃猿的戰力以及補強目標，跟在座的兩位資深前輩比起來也毫不遜色，她注意到過去桃猿都會用高順位來選擇有潛力的高中生，像是去年的馬傑森，東哥也認同倪暄的看法：「樂天會在第二輪選擇平鎮高中的捕手張翔」。
今年受到疫情影響，許多旅外好手決定回台發展，各球團也很積極和江少慶、陳冠宇、呂彥青、吉力吉撈·鞏冠（朱立人）等選手簽下自主培訓合約，眼看首輪名單已經呼之欲出，隨後胡智為和曾仁和突然宣布參選，這會不會打亂各隊的選秀計畫？東哥和鍾教練都認為前兩順位應該是不會，富邦仍然會選江少慶，而樂天還是會挑陳冠宇。
但到了第三順位，中信兄弟要選已經簽下自主培訓合約的呂彥青還是擁有大聯盟資歷的胡智為？東哥覺得兄弟還是會挑呂彥青，但鍾教練認為兄弟會順利攔「胡」，他表示：「胡智為有150公里以上的速球，再加上過往的資歷也比呂彥青好，日本職棒二軍的水準差不多是美國的2A，兩個是不同層級的投手，所以兄弟應該選胡智為」。
在模擬首輪選秀的過程中，兩位專業球評已經出現了意見分歧的狀況，兩人選出的第二輪的名單更是完全不同，究竟發生了什麼事？他們各自的想法又是什麼？7/5（一）晚間十點，記得準時收聽收看《野球名人房》！