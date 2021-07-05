上千人接種生理食鹽水假疫苗　印度不肖人士賺疫情黑心財

印度先前爆發第二波新冠肺炎（COVID-19）疫情，現在更加速疫苗接種避免疫情捲土重來。但在孟買卻爆出有不肖人士將生理食鹽水偽裝成疫苗，為數千人施打藉此大賺黑心財，嫌犯包括多名醫療人員，現已遭到警察逮捕。





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根據《紐約時報》（The New York times）報導，印度孟買有大約2600人至黑心疫苗接種站施打Covishield疫苗（印度代工AZ疫苗），某些人接種完後到政府的疫苗追蹤網站查看，卻沒有找到自己的施打紀錄，拿到的接種證明，上面的醫院名稱與隸屬醫院不符。





《紐約時報》指出，孟買警方以「共謀、欺騙、偽造」等罪嫌，在過去2個月內逮捕了涉嫌販售假疫苗的14人。嫌犯以每劑收取10至17美元不等，藉此圖利。根據警方表示，其中甚至還有多名醫療人員。





一名聲稱是假疫苗的受害者阿爾席（Neha Alshi），在推特上發文表示「我們不知道接種到的究竟是Covishield疫苗，還是葡萄糖，又或者是廢棄疫苗」。





代表受害者提出團體訴訟的律師錢德拉施卡（Siddharth Chandrashekhar）表示，這件案件「令人心碎」。孟買高等法院指出，近日假疫苗事件層出不窮，讓人相當震驚。





不過醫療詐騙在印度並非新鮮事，在先前疫情大爆發期間，就有傳出不肖人士賣假藥以及假氧氣瓶向確診者詐財。西孟加拉省（West Bengal state）警方也在調查，包含當地議員在內的數百人，是否為假疫苗詐欺的受害者。



