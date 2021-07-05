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上千人接種生理食鹽水假疫苗　印度不肖人士賺疫情黑心財

▲印度加速疫苗接種避免疫情捲土重來，但是孟買卻爆出有不肖人士販賣假疫苗，藉此賺取黑心財。圖為印度接種疫苗情況，非當事者。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度加速疫苗接種避免疫情捲土重來，但是孟買卻爆出有不肖人士販賣假疫苗，藉此賺取黑心財。圖為印度接種疫苗情況，非當事者。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-05 18:23:50｜2021-07-05 19:14:21

印度先前爆發第二波新冠肺炎（COVID-19）疫情，現在更加速疫苗接種避免疫情捲土重來。但在孟買卻爆出有不肖人士將生理食鹽水偽裝成疫苗，為數千人施打藉此大賺黑心財，嫌犯包括多名醫療人員，現已遭到警察逮捕。

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根據《紐約時報》（The New York times）報導，印度孟買有大約2600人至黑心疫苗接種站施打Covishield疫苗（印度代工AZ疫苗），某些人接種完後到政府的疫苗追蹤網站查看，卻沒有找到自己的施打紀錄，拿到的接種證明，上面的醫院名稱與隸屬醫院不符。

《紐約時報》指出，孟買警方以「共謀、欺騙、偽造」等罪嫌，在過去2個月內逮捕了涉嫌販售假疫苗的14人。嫌犯以每劑收取10至17美元不等，藉此圖利。根據警方表示，其中甚至還有多名醫療人員。

一名聲稱是假疫苗的受害者阿爾席（Neha Alshi），在推特上發文表示「我們不知道接種到的究竟是Covishield疫苗，還是葡萄糖，又或者是廢棄疫苗」。

代表受害者提出團體訴訟的律師錢德拉施卡（Siddharth Chandrashekhar）表示，這件案件「令人心碎」。孟買高等法院指出，近日假疫苗事件層出不窮，讓人相當震驚。

不過醫療詐騙在印度並非新鮮事，在先前疫情大爆發期間，就有傳出不肖人士賣假藥以及假氧氣瓶向確診者詐財。西孟加拉省（West Bengal state）警方也在調查，包含當地議員在內的數百人，是否為假疫苗詐欺的受害者。

▲印度新冠疫情大爆發，多國紛紛伸出援手，捐贈氧氣瓶、呼吸器等醫療物資，但卻傳出印度政府的配送效率不佳，導致多地仍未收到援助物資。（圖／美聯社／達志影像）
▲在先前疫情大爆發期間，就有傳出不肖人士賣假藥以及假氧氣瓶向確診者詐財。圖非當事者。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.74%82.26%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.33%16.67%
2021-07-02-2021-07-05
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