最萌女團「左左右右」近照曝光　網驚呼：變漂亮了

雙胞胎女團「左左右右」（Zony&Yony）2013年出道，深受不少大小朋友喜愛，隔年將翻唱韓國女團Crayon Pop的夯曲《bar bar bar》上傳到YouTube，紅到國外，更受邀上美國知名脫口秀節目《艾倫秀》。如今多年過去，左左右右已是即將升國二的少女，粉絲看到2人近照，大讚：「越來越漂亮了！」
娛樂中心／綜合報導
2021-07-05 18:26:49｜2021-07-05 18:30:40
左左右右2日在臉書曝光生活照，透露兩人開始放暑假，結束每天看電腦上課的日子，「今年真的是很特別的一年...疫情，影響了很多很多人，大家都一起經歷很大變化...計劃，永遠都趕不上變化，只能保持樂觀繼續堅持住，希望，疫情的終點快到來！」 照片中，姊姊左左和妹妹右右坐在書桌前，拿著觸控筆對鏡頭用做鬼臉，淘氣又可人，照片一發布，許多粉絲驚呼：「真的是從妳們小時候看到大呢！ 越來越漂亮了」、「散發出青春洋溢美少女光芒」、「根本還是娃娃臉啊，一點都不像國二了」、「長大了更可愛了」！（編輯：楊穎軒）
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