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最萌女團「左左右右」近照曝光　網驚呼：變漂亮了

▲左左右右長大了，近照引起網友熱議。（圖／資料照、左左右右臉書）
▲左左右右長大了，近照引起網友熱議。（圖／資料照、左左右右臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-05 18:26:49｜2021-07-05 18:30:40

雙胞胎女團「左左右右」（Zony&Yony）2013年出道，深受不少大小朋友喜愛，隔年將翻唱韓國女團Crayon Pop的夯曲《bar bar bar》上傳到YouTube，紅到國外，更受邀上美國知名脫口秀節目《艾倫秀》。如今多年過去，左左右右已是即將升國二的少女，粉絲看到2人近照，大讚：「越來越漂亮了！」

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▲▼左左右右5歲就出道，天真又正面的形象深植人心。（圖／資料照）
▲▼左左右右5歲就出道，天真又正面的形象深植人心。（圖／資料照、豐華唱片提供）
▲▼左左右右5歲就出道，天真又正面的形象深植人心。（圖／豐華唱片提供）
左左右右2日在臉書曝光生活照，透露兩人開始放暑假，結束每天看電腦上課的日子，「今年真的是很特別的一年...疫情，影響了很多很多人，大家都一起經歷很大變化...計劃，永遠都趕不上變化，只能保持樂觀繼續堅持住，希望，疫情的終點快到來！」

▲▼姊姊左左（上下圖後）、妹妹右右近照曝光。（圖／左左右右臉書）
▲▼姊姊左左（上下圖後）、妹妹右右近照曝光。（圖／左左右右臉書）
▲▼姊姊左左（上下圖後）、妹妹右右近照曝光。（圖／左左右右臉書）
照片中，姊姊左左和妹妹右右坐在書桌前，拿著觸控筆對鏡頭用做鬼臉，淘氣又可人，照片一發布，許多粉絲驚呼：「真的是從妳們小時候看到大呢！ 越來越漂亮了」、「散發出青春洋溢美少女光芒」、「根本還是娃娃臉啊，一點都不像國二了」、「長大了更可愛了」！（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月5日確診13821例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月5日確診13821例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.74%82.26%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.33%16.67%
2021-07-02-2021-07-05
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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