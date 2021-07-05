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要買油輪這裡有　橋頭地檢7月7日公開拍賣

▲蒙古籍油輪「YOHU MARU」（OTO ANGEL）將於7月7日上午，在高雄市茄萣區興達港海巡基地大門前公開拍賣。（圖／橋頭地檢署提供）
▲蒙古籍油輪「YOHU MARU」（OTO ANGEL）將於7月7日上午，在高雄市茄萣區興達港海巡基地大門前公開拍賣。（圖／橋頭地檢署提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-05 18:52:13

竟有油輪要進行公開拍賣！橋頭地檢署今（5）日公布，7月7日上午將公開拍賣一艘蒙古籍油輪「YOHU MARU」（OTO ANGEL），該油輪建造年份為1985年，目前停泊於高雄市茄萣區興達港，當天上午在高雄市茄萣區興達港海巡基地大門前舉行船舶拍賣會。

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橋頭地方檢察署指出，這次將公開拍賣的蒙古籍油輪「YOHU MARU」（OTO ANGEL），油輪總噸位為324噸，總長47.02公尺、船寬8.01公尺、載重噸位464噸、主機為阪神柴油機 1 台，建造年份為1985年，因長期放置恐價值貶損，保管不易，經被告同意變賣，該油輪目前停泊於高雄市茄萣區興達港，於3月19日查獲當時屬可使用狀態。

▲蒙古籍油輪「YOHU
▲蒙古籍油輪「YOHU MARU」（OTO ANGEL）將於7月7日上午，在高雄市茄萣區興達港海巡基地大門前公開拍賣。（圖／橋頭地檢署提供）
橋頭地檢署說，7月7日上午上午9點半，在行政院海岸巡防署興達港海巡基地大門前將開放觀覽該艘油輪、上午10點受理拍賣登記及繳納保證金、10點半拍賣程序開始，請有意願參與投標之廠商民眾可至高雄市茄萣區興達港觀看，但請配合現場防疫措施。

▲蒙古籍油輪「YOHU
▲蒙古籍油輪「YOHU MARU」（OTO ANGEL）將於7月7日上午，在高雄市茄萣區興達港海巡基地大門前公開拍賣。（圖／橋頭地檢署提供）
 

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