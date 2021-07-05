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台股再創新高「挑戰萬八」！謝金河示警：小心能駛萬年船

▲台股今（5）日再創新高，收在17919.33點。對此，財信傳媒董事長謝金河也針對台股未來趨向提出見解，建議投資人「到了18000點，一定要秤秤個股斤兩與厚度」。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台股今（5）日再創新高，收在17919.33點。對此，財信傳媒董事長謝金河也針對台股未來趨向提出見解，建議投資人「到了18000點，一定要秤秤個股斤兩與厚度」。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-07-05 19:14:46｜2021-07-05 19:19:29

台股今（5）日再創新高，終場大漲209點，收在17919.33點，將往萬八關卡邁進。對此，財信傳媒董事長謝金河也根據目前股市提出見解，表示台股到底會航向何方？自己並沒有答案，但也建議投資人「到了18000點，大家一定要秤秤個股斤兩與厚度，小心才能駛萬年船！」

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謝金河於臉書上發文，表示台股今日寫下17945.52的歷史天價，對於很多看不起台灣經濟的人來說，是一件不可思議的事，但他也提醒「股價漲多，很容易崩盤！」謝金河指出，大家都見證過1990年台股從12682崩跌至2485的慘況，這次台股又飊天價，想必會有很多人出聲警告台股會崩盤，「泰公從去年七月股市飛越12682之後，便天天喊台股會崩盤。今天前行政院長陳冲也說台股市值比重占Gdp264%，台股有泡沫化的疑慮。」

謝金河解釋，陳冲院長說的是把股市創造的總市值除以國民生產總值的比值，這也叫做「巴菲特指標」。一般的市場，股市創造的市值大致與國民生產總值相當，也就是巴菲特指標是1，要往上增加，一定有特殊的優勢。謝金河也舉例，如美國大量印鈔票，各國重量級企業到美國上市，導致美國的巴菲特指標到2，中國上海股市約1.5，英國1.3，德國是不炒股的民族，巴菲特指標只有0.53，「台灣的巴菲特指標跑到2.64倍，當然是很高了。」

▲。（圖／NOWnews資料照片）
▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／NOWnews資料照片）
謝金河強調，當然巴菲特指標高，股市不見得會立即崩潰，每個市場皆有不同的內容，如1989年日經指數漲到38957，日本股市的本益比逾百倍，市值差點追上美國，巴菲特指標到3.6，最後崩盤跌至6600點左右。

謝金河透露，全球巴菲特指標最高的市場在香港，港股大量吸納中資企業來港上市，今年以來，香港股市的市值約於47.5到50.5兆港元間，而香港的生產總值大約2.8兆港元，香港的巴菲特指標高到17，「這是世界最高的水平，香港那麼高，背後當然有中國的因素，如果把深圳，上海，香港加起來平均，中國股市巴菲特指標應該在2上下。」

謝金河說，台股巿值跑到60兆台幣，市值是生產總值的2.64倍，若從歷史的角度來看，台股是在登峰造極的位置，提醒大家居高思危是有必要的，「台灣的巴菲特指標比別人髙，這可能還包含了台積電的因素，一檔台積電市值15兆以上，占總市值的25%，也可以說是台積電撐大了台股！」

至於台股到底會航向何方？謝金河坦言「沒有答案！」高盛集團給台股的目標價是19000，張錫的目標價從19000調升至20000，他的好朋友呂宗耀則精算台股的極致是19890，指出真正牽動台股的仍是基本面，台灣的出口競爭力，「上市上櫃公司的盈利能不能持續成長？當然，成長一定有極限，台股漲多，離基本面愈遠，拉回的力道也會大！到了18000點，大家一定要秤秤個股斤兩與厚度，小心才能駛萬年船！」（編輯：陳雅雲）

▲謝金河臉書全文。（圖／翻攝謝金河臉書）
▲謝金河臉書全文。（圖／翻攝謝金河臉書）
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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

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2021-07-04-2021-07-07

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