推廣陶瓷藝術教育　陶博館開放多元創意教具免費申請

新北市立鶯歌陶瓷博物館推多元的「教學資源服務」，即日起全部「免費」開放全國各國中、小學校或教師申請借用；多樣化的主題與教材，讓學生有趣學習，是陶瓷藝術、地方文史線上或實體教學的利器。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-05 19:13:05
陶博館長吳秀慈表示，為推廣陶瓷藝術教育，由館員研究開發教學資源，依據課綱的教學目標，設計創意教學可運用的教具，「免費」提供教師借用；此外，也與新北市國小藝術輔導團隊合作開發5套教案，由王健旺校長、陳學添校長、劉美玲老師與呂仁惠老師將12年國教課綱素養，納入教案設計。
吳秀慈指出，「行動博物館」把陶博館展覽主題精華，濃縮成4大模組，包括製陶過程的「土的魔法箱」、鶯歌製陶文史的「時光列車—鶯歌號」、回味古早廚房生活的「阿嬤的灶腳」、認識茶與陶文化的「阿公的茶桌」；過具體的展示物件及導覽影片，讓博物館走入教室。
至於「行動教具百寶箱」分為「彩繪與紋樣」、「產業應用」、「日用陶瓷」等ˇ單元，包括石膏模、馬賽克、骨牌、磁鐵等14款道具，提供教師做為創新課程及示範教學，也刺激學生深度思考，產生豐富的學習體驗；多元「教學資源服務」將博物館教育延伸到學校，詳情可上陶博館的活動網站查詢。