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澳洲疫苗短缺　衛生官員：宛如飢餓遊戲上演

▲澳洲疫苗嚴重短缺，民眾搶打疫苗，新南威爾斯州衛生官員表示就宛如「飢餓遊戲」一般。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲疫苗嚴重短缺，民眾搶打疫苗，新南威爾斯州衛生官員表示就宛如「飢餓遊戲」一般。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-05 19:45:20｜2021-07-05 19:45:46

澳洲新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，導致新冠疫苗面臨短缺問題浮現。有衛生官員坦言，在澳洲接種疫苗，宛如是電影《飢餓遊戲》（The Hunger Games）真實上演。

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新南威爾斯州衛生廳長哈札德（Brad Hazzard）表示，疫苗短缺導致想要接種的民眾驚慌失措，人們都在擔心接種不到疫苗。哈札德指出，現在大型接種中心出現了搶打疫苗的民眾，他們定期打電話給醫療中心，希望能預約接種疫苗，「人們追逐疫苗，就像是在《飢餓遊戲》中一樣」。哈札德進一步表示，在澳洲取得足夠疫苗之前，這場《飢餓遊戲》不會結束。

電影《飢餓遊戲》描述一個反烏托邦的世界場景，政府每年都會選出一群年輕人參加「飢餓遊戲」大賽，彼此進行廝殺，存活下來的人才能獲得豐厚的獎賞。

▲澳洲疫苗短缺問題嚴重，民眾擠疫苗接種站打疫苗。（圖／翻攝自《9News》）
▲澳洲疫苗短缺問題嚴重，民眾擠疫苗接種站打疫苗。（圖／翻攝自《9News》）
 

會造成澳洲疫苗短缺問題，是因為政府將疫苗主力放在阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca, AZ）以及國產疫苗。但國產疫苗在試驗階段就宣告失敗，而先前AZ疫苗傳出血栓副作用問題，目前澳洲僅建議60歲以上民眾施打，但民眾大多捨棄AZ疫苗選擇輝瑞疫苗（Pfizer）。澳洲政府太晚下定輝瑞疫苗，再加上全球缺貨問題，供應量不足也阻礙了澳洲的接種計畫。

昆士蘭州長帕拉夏（Annastacia Palaszczuk）也很無奈表示，昆士蘭州僅拿到了一星期左右的輝瑞疫苗劑量，恐怕一直到十月都會有供應不足的狀況發生。

澳洲2500萬人口中，目前僅7%完成疫苗接種，為已開發國家比例最低之一。澳洲自疫情大流行以來，累計約3萬人確診，近期因在印度首度發現的Delta變種病毒肆虐影響，部分地區疫情升溫，並且實施封城控疫。隨著雪梨確診數增至300多例，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）提高疫苗接種的壓力也越來越大。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
18.01%81.99%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.68%16.32%
2021-07-02-2021-07-05
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