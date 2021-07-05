澳洲疫苗短缺　衛生官員：宛如飢餓遊戲上演

澳洲新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，導致新冠疫苗面臨短缺問題浮現。有衛生官員坦言，在澳洲接種疫苗，宛如是電影《飢餓遊戲》（The Hunger Games）真實上演。





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新南威爾斯州衛生廳長哈札德（Brad Hazzard）表示，疫苗短缺導致想要接種的民眾驚慌失措，人們都在擔心接種不到疫苗。哈札德指出，現在大型接種中心出現了搶打疫苗的民眾，他們定期打電話給醫療中心，希望能預約接種疫苗，「人們追逐疫苗，就像是在《飢餓遊戲》中一樣」。哈札德進一步表示，在澳洲取得足夠疫苗之前，這場《飢餓遊戲》不會結束。





電影《飢餓遊戲》描述一個反烏托邦的世界場景，政府每年都會選出一群年輕人參加「飢餓遊戲」大賽，彼此進行廝殺，存活下來的人才能獲得豐厚的獎賞。





▲澳洲疫苗短缺問題嚴重，民眾擠疫苗接種站打疫苗。（圖／翻攝自《9News》）

會造成澳洲疫苗短缺問題，是因為政府將疫苗主力放在阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca, AZ）以及國產疫苗。但國產疫苗在試驗階段就宣告失敗，而先前AZ疫苗傳出血栓副作用問題，目前澳洲僅建議60歲以上民眾施打，但民眾大多捨棄AZ疫苗選擇輝瑞疫苗（Pfizer）。澳洲政府太晚下定輝瑞疫苗，再加上全球缺貨問題，供應量不足也阻礙了澳洲的接種計畫。





昆士蘭州長帕拉夏（Annastacia Palaszczuk）也很無奈表示，昆士蘭州僅拿到了一星期左右的輝瑞疫苗劑量，恐怕一直到十月都會有供應不足的狀況發生。





澳洲2500萬人口中，目前僅7%完成疫苗接種，為已開發國家比例最低之一。澳洲自疫情大流行以來，累計約3萬人確診，近期因在印度首度發現的Delta變種病毒肆虐影響，部分地區疫情升溫，並且實施封城控疫。隨著雪梨確診數增至300多例，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）提高疫苗接種的壓力也越來越大。









