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無法接受「特權疫苗說」黃偉哲轟柯文哲：全國人民都在忍

▲針對台北市長柯文哲一席「特權疫苗說」，台南市長黃偉哲發文表達不滿。（圖／資料照片）
▲針對台北市長柯文哲一席「特權疫苗說」，台南市長黃偉哲發文表達不滿。（圖／資料照片）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-05 21:25:59

台北市長柯文哲直指疫苗接種順序第七類，是國家自己製造「特權疫苗」一席話，引來台南市長黃偉哲不滿，反稱台南市在六都中，雖確診數低，但不代表沒有聲音，守護國家不是特權，更直言現在「全國人民都在忍」，要把疫苗優先給疫情嚴重的台北市打好打滿，這不就是同島一命的觀念。黃偉哲也強調，特權疫苗並不在「第七類」，而是在「好心肝」。

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台北市長柯文哲在昨日的防疫因應記者會上提到，他不贊成國家開放第七類族群打疫苗，因為很難界定到底誰對國家維持是重要的，而且還會每天因此被請託，並直言第七類就像是國家自己製造的「特權疫苗」。

對此，台南市長今（5）日晚間在臉書上反擊，以「守護國家不是特權」開頭，表達對柯文哲一席特權疫苗說的不滿。黃偉哲表示，自三級警戒以來，台南嚴謹防疫，落實疫調、匡列、隔離的工作，並且堅持依照指揮中心規定的順序施打疫苗。雖然台南在六都當中，確診數最低，但是不代表台南沒有聲音。

黃偉哲還說，現在「全國人民都在忍」，台北市柯市長說的「第七類」疫苗施打對象是「特權疫苗」，說真的，實在令人無法接受，也絕非事實。他表示，把疫苗優先給疫情嚴重的台北市打好打滿，那是因為希望台北的疫情早點好起來，大家才能一起好，這不就是同島一命的觀念嗎？

黃偉哲重申，第七類施打對象是指「維持國家安全及社會機能正常運作者」，經由中央認定，並依序造冊施打的人員。所以為軍警憲兵施打疫苗是特權嗎？為國安人員施打疫苗是特權嗎？為幼托人員，國小、國中、高中老師施打疫苗是特權嗎？為倉儲運輸業的司機大哥大姐施打疫苗是特權嗎？他們守護國家，教育我們的子女，維持社會正常的運作，如此重大的責任，哪裡來的特權？

黃偉哲更強調，在疫苗撥下之初，身為台南市的防疫指揮官，他特別在有限的數量中，為空軍飛官、地勤人員及化學兵施打疫苗，因為他們不僅沒有特權，還要保護台灣的安全。

最後黃偉哲引述柯文哲曾說過的話：「心中有特權，看什麼都是特權」，直指特權不在第七類，而在「好心肝」，他並不反對台北高風險職業優先施打疫苗，但請勿說七類是特權，也盼各界認真做好防疫工作，讓台灣早日解封。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
18.57%81.43%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.8%16.2%
2021-07-02-2021-07-05
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