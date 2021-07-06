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國台辦評論台企買疫苗　指揮中心：中國政府不應太多指導

▲針對傳出鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會與台積電已與上海復星醫藥集團就採購BNT新冠肺炎疫苗達成協議，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，中國政府不應該有太多的指導。（圖／資料照，總統府提供）
▲針對傳出鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會與台積電已與上海復星醫藥集團就採購BNT新冠肺炎疫苗達成協議，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，中國政府不應該有太多的指導。（圖／資料照，總統府提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-06 11:47:49

在傳出鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會與台積電已與上海復星醫藥集團就採購BNT新冠肺炎疫苗達成協議，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應上海復星是台灣獲得BNT疫苗的「唯一洽購方」，台灣有意願縣市及機構可向復星洽購，也希望台灣民眾早日用上疫苗。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（6）日表示希望民間團體採購疫苗可以順暢進行，但中國政府實在不應該有太多的指導。

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根據《路透社》報導，郭台銘、台積電與上海復星醫藥集團已達初步協議，分別採購500萬劑BNT疫苗，但協議中沒有具體指出疫苗交貨日期，因全球疫苗仍供應吃緊；而且這還不是最終合約，完成交易估計還要一段時間。

只是對此消息，郭台銘辦公室4日就發出聲明表示，若大家希望所有20歲以上的人都打上疫苗，最好就是不要再報導進度、臆測內情，尤其轉載一些國際媒體受不知消息來源，又無法證實、複雜化採購內情的臆測報導、反而可能妨害台灣取得疫苗的時程，大家別上當了。

不過，對於台積電、鴻海已與上海復星就採購疫苗達成協議的消息，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮聲稱上海復星醫藥已於2020年3月和德國BNT簽約參與疫苗研發，並擁有中國大陸和香港、澳門及台灣的「獨家商業權益」，作為台灣獲得BNT疫苗的「唯一洽購方」，上海復星有關負責人早已公開表示，願將疫苗服務於台灣同胞，台灣有意願的縣市、民間機構和企業可依照「正常商業規則」向上海復星醫藥集團洽購疫苗，並希望台灣民眾早日用上急需的疫苗。

指揮中心副指揮官陳宗彥今日上午則表示，為讓民間團體及企業採購疫苗可以順利進行，指揮中心維持不評論也不說明，但「中國政府實在不應該太多的指導」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20.36%79.64%
2021-07-04-2021-07-07
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