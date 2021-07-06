國台辦評論台企買疫苗　指揮中心：中國政府不應太多指導

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只是對此消息，郭台銘辦公室4日就發出聲明表示，若大家希望所有20歲以上的人都打上疫苗，最好就是不要再報導進度、臆測內情，尤其轉載一些國際媒體受不知消息來源，又無法證實、複雜化採購內情的臆測報導、反而可能妨害台灣取得疫苗的時程，大家別上當了。
不過，對於台積電、鴻海已與上海復星就採購疫苗達成協議的消息，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮聲稱上海復星醫藥已於2020年3月和德國BNT簽約參與疫苗研發，並擁有中國大陸和香港、澳門及台灣的「獨家商業權益」，作為台灣獲得BNT疫苗的「唯一洽購方」，上海復星有關負責人早已公開表示，願將疫苗服務於台灣同胞，台灣有意願的縣市、民間機構和企業可依照「正常商業規則」向上海復星醫藥集團洽購疫苗，並希望台灣民眾早日用上急需的疫苗。
指揮中心副指揮官陳宗彥今日上午則表示，為讓民間團體及企業採購疫苗可以順利進行，指揮中心維持不評論也不說明，但「中國政府實在不應該太多的指導」。
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