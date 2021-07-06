疫苗接種預約系統金馬澎試行上路　今起開放登記

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唐鳳說明，疫苗施打意願登記與預約有4步驟。首先是意願登記，而1922會以簡訊通知符合預約資格的民眾，接下來預約接種，最後接種疫苗，那誰可意願登記，即第九類及第十類，其中第九類為18歲至64歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者，第十類則是50至64歲成人。
至於意願登記如何進行？必須前往1922.gov.tw的網站進行登記，並輸入資料，包括身分證或居留證號碼、健保卡號、手機號碼、希望接種的行政區(沒有分成在籍或不在籍)與希望接種的疫苗種類(可勾選，且隨時回去編輯與取消)。
之後，符合年齡及資料條件且希望接種的疫苗數量足夠，就會收提醒預約接種簡訊。接到簡 後，再到1922.gov.tw網站或健保快易通選擇希望打的地點及時段或持健保卡到超商、藥局、衛生所插卡預約，選擇希望施打的地點及時段，而且在預約期仍可修改接種地點或時間。如果預約當日錯過預約時段，約接種當日現場時段都可施打，若預約當日未到場，就須等下一輪開放預約時間，重新預約。
唐鳳並表示，由於目前金門、馬祖及澎湖已符合啟動條件，因此即日起在金馬澎先進行試辦，戶籍或居住地在金馬澎且為第九、第十類對象，今日上午10時起至明日下午5時就可進行登記，7月8日上午10時至至7月9日下午5點開放預約。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。