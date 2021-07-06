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疫苗接種預約系統金馬澎試行上路　今起開放登記

▲行政院政務委員唐鳳今（6）日在指揮中心會後記者會上宣布，疫苗施打意願登記與預約系統即日起在金馬澎試辦，並於在今日上午10時起開放登記。（示意圖／資料照，屏東縣政府提供）
▲行政院政務委員唐鳳今（6）日在指揮中心會後記者會上宣布，疫苗施打意願登記與預約系統即日起在金馬澎試辦，並於在今日上午10時起開放登記。（示意圖／資料照，屏東縣政府提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-06 10:26:39｜2021-07-06 10:27:49

國內新冠肺炎本土疫情未解，民眾接種疫苗踴躍，中央流行疫情指揮中心今（6）日上午召開全國防疫會議，行政院政務委員唐鳳在會後記者會上也宣布，疫苗施打意願登記與預約系統將開放第九、第十類人員登記，而且因金門、馬祖及澎湖已符合啟動條件，即日起先在金馬澎試辦，只要戶籍或有當地居住事實都可登記，今日上午10時至明日下午5時都可以進行登記，並將於7月8日上午10時至至7月9日下午5點開放預約。

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▲疫苗接種平台由澎湖、金門、馬祖先試行。（圖/指揮中心提供）
▲疫苗接種平台由澎湖、金門、馬祖先試行。（圖/指揮中心提供）
唐鳳說明，疫苗施打意願登記與預約有4步驟。首先是意願登記，而1922會以簡訊通知符合預約資格的民眾，接下來預約接種，最後接種疫苗，那誰可意願登記，即第九類及第十類，其中第九類為18歲至64歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者，第十類則是50至64歲成人。

▲疫苗預約登記方式。（圖/指揮中心提供）
▲疫苗預約登記方式。（圖/指揮中心提供）
至於意願登記如何進行？必須前往1922.gov.tw的網站進行登記，並輸入資料，包括身分證或居留證號碼、健保卡號、手機號碼、希望接種的行政區(沒有分成在籍或不在籍)與希望接種的疫苗種類(可勾選，且隨時回去編輯與取消)。

之後，符合年齡及資料條件且希望接種的疫苗數量足夠，就會收提醒預約接種簡訊。接到簡 後，再到1922.gov.tw網站或健保快易通選擇希望打的地點及時段或持健保卡到超商、藥局、衛生所插卡預約，選擇希望施打的地點及時段，而且在預約期仍可修改接種地點或時間。如果預約當日錯過預約時段，約接種當日現場時段都可施打，若預約當日未到場，就須等下一輪開放預約時間，重新預約。

▲疫苗接種平台預約方式。（圖/指揮中心提供）
▲疫苗接種平台預約方式。（圖/指揮中心提供）
唐鳳並表示，由於目前金門、馬祖及澎湖已符合啟動條件，因此即日起在金馬澎先進行試辦，戶籍或居住地在金馬澎且為第九、第十類對象，今日上午10時起至明日下午5時就可進行登記，7月8日上午10時至至7月9日下午5點開放預約。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20.09%79.91%
2021-07-04-2021-07-07
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