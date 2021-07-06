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疫情穩了？英國公布解封方案　將取消大部分防疫措施

▲英國政府宣布，英格蘭地區將於7月19日如期解封，最終決定下週出爐。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國政府宣布，英格蘭地區將於7月19日如期解封，最終決定下週出爐。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-06 06:57:00

英國首相強生(Boris Johnson)於英國時間5日下午5點（台灣時間6日凌晨0時）召開記者會，宣布英格蘭地區將在7月19日如期解封，屆時將有新版防疫措施上路，大部分防疫限制將被取消，最終決定將於下週(7月12日)定案。分析認為，這也是一次對於英國積極推動國民施打疫苗的成效測試。

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綜合英媒報導，雖然英國因Delta變種病毒引起的疫情，仍未完全結束，確診病例仍在增加，但當局仍決定自7月19日起，取消強制配戴口罩、保持社交距離等防疫限制。強生在發布會上表示，英格蘭地區的夜店等夜生活場所將重啟營業，政府不再限制室內聚集的人數。

強生聲稱，英國若無法在接下來的幾週內解封，連在夏季和暑假都無法達成重新開放社會的目標的話，生活要恢復正軌將遙遙無期，故政府將解除法律限制，讓民眾自己就如何處理病毒一事做出明智的決定。目前看來，新冠病毒將成為一種與流感相似的存在，人民需要習慣與病毒共存。

至於被質疑在口罩問題上忽視醫療團體建議，強生則說，他希望終止政府的強硬命令，並坦言未來在人潮多的地方，自己還是會配戴口罩。

英國政府的疫情相關數據顯示，雖然英國的確診病例數仍在上升，住院人數也有增加，但需留院或重症的比例不算高，認為疫苗確實削弱了確診病例數與住院人數的相關性，染疫死亡人數也持續維持在相當低的水平：「越來越清楚的是，疫苗確實是成功的，大多數會入院的人都還沒有接種疫苗。」

英國的新冠免疫計劃是全球最快的免疫計劃之一，數據顯示，現在英國已有86%的成年人接種了第1劑疫苗，63.8%的成年人接種了完整的2劑疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
18.78%81.22%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
84.05%15.95%
2021-07-02-2021-07-05
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