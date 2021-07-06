疫情穩了？英國公布解封方案　將取消大部分防疫措施

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強生聲稱，英國若無法在接下來的幾週內解封，連在夏季和暑假都無法達成重新開放社會的目標的話，生活要恢復正軌將遙遙無期，故政府將解除法律限制，讓民眾自己就如何處理病毒一事做出明智的決定。目前看來，新冠病毒將成為一種與流感相似的存在，人民需要習慣與病毒共存。
至於被質疑在口罩問題上忽視醫療團體建議，強生則說，他希望終止政府的強硬命令，並坦言未來在人潮多的地方，自己還是會配戴口罩。
英國政府的疫情相關數據顯示，雖然英國的確診病例數仍在上升，住院人數也有增加，但需留院或重症的比例不算高，認為疫苗確實削弱了確診病例數與住院人數的相關性，染疫死亡人數也持續維持在相當低的水平：「越來越清楚的是，疫苗確實是成功的，大多數會入院的人都還沒有接種疫苗。」
英國的新冠免疫計劃是全球最快的免疫計劃之一，數據顯示，現在英國已有86%的成年人接種了第1劑疫苗，63.8%的成年人接種了完整的2劑疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。