COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

16歲男舉重昏迷危殆　星國籲：打完疫苗7天避免激烈運動

▲新加坡於5日更新疫苗接種指引，呼籲民眾在打完疫苗後的一週內應避免激烈運動。圖為近期星國學生族群接種新冠疫苗照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡於5日更新疫苗接種指引，呼籲民眾在打完疫苗後的一週內應避免激烈運動。圖為近期星國學生族群接種新冠疫苗照片。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-06 07:39:38

新加坡一名16歲少年日前剛接種完首劑新冠疫苗，數日後從健身房練習完舉重返家，卻突然心臟驟停、昏迷送醫，截至發稿時間為止仍在加護病房救治，情況危急。雖然星國衛生部仍在調查是否與疫苗或嚴重急性心肌炎有關，但已於5日更新疫苗接種指引，呼籲民眾在打完疫苗後的一週內應避免激烈運動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《聯合早報》、《彭博社》等星媒和外媒報導，星國一名16歲學生，6月27日接種首劑輝瑞BNT疫苗，接下來幾天身體無異常，但7月3日他到健身房做重量重訓，返家不久後即倒地不起，目前人還在國大醫院的加護病房搶救。

新加坡衛生部表示，初步診斷這名學生是到院前心跳停止(OHCA)，正在調查是否和施打疫苗有關，但星國衛生部5日已更新接種疫苗指引，新加坡新冠疫苗專家團和衛生科學局也建議所有民眾，尤其是青少年和30歲以下的年輕男性，不論接種第1或第2劑疫苗，都應避免在接種後的一週內進行劇烈活動；也提醒若接種後感到胸口疼痛、呼吸急促或心跳異常，應盡快求醫。

新加坡衛生科學局透露，截至6月30日共收到了12起接種疫苗後出現心臟問題的通報，其中7例涉及30歲以下的男性，人數高於預期。到7月3日為止，新加坡約有61%的人口接種首劑疫苗，37.6%的人口已完成2劑接種。

報導指出，星國先前的指引是建議接種完疫苗的12至24小時後即可運動。然而，雖然星國政府更新了指引，但專家委員會仍認為接種mRNA疫苗的利大於弊，在美國也有少數年輕男性接種疫苗後出現心臟方面的問題，可美國公衛單位仍鼓勵民眾接種，因為確實能抵禦新冠病毒的侵襲。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
18.78%81.22%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
84.05%15.95%
2021-07-02-2021-07-05
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀