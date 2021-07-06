16歲男舉重昏迷危殆　星國籲：打完疫苗7天避免激烈運動

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新加坡衛生部表示，初步診斷這名學生是到院前心跳停止(OHCA)，正在調查是否和施打疫苗有關，但星國衛生部5日已更新接種疫苗指引，新加坡新冠疫苗專家團和衛生科學局也建議所有民眾，尤其是青少年和30歲以下的年輕男性，不論接種第1或第2劑疫苗，都應避免在接種後的一週內進行劇烈活動；也提醒若接種後感到胸口疼痛、呼吸急促或心跳異常，應盡快求醫。
新加坡衛生科學局透露，截至6月30日共收到了12起接種疫苗後出現心臟問題的通報，其中7例涉及30歲以下的男性，人數高於預期。到7月3日為止，新加坡約有61%的人口接種首劑疫苗，37.6%的人口已完成2劑接種。
報導指出，星國先前的指引是建議接種完疫苗的12至24小時後即可運動。然而，雖然星國政府更新了指引，但專家委員會仍認為接種mRNA疫苗的利大於弊，在美國也有少數年輕男性接種疫苗後出現心臟方面的問題，可美國公衛單位仍鼓勵民眾接種，因為確實能抵禦新冠病毒的侵襲。
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