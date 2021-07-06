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「烟花」未生成！東、南部防大雨及強風　最高溫飆36度

▲中央氣象局指出，今（6）日受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，宜花及南部地區也有局部降雨，白天隨著熱帶系統移至臺灣西南方海面，南臺灣降雨趨緩，各地大多為多雲到晴的天氣。另外，針對宜蘭、台北、新北市發布高溫特報，中午恐出現36度高溫。（圖／NOWnews資料圖片）
▲中央氣象局指出，今（6）日受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，宜花及南部地區也有局部降雨，白天隨著熱帶系統移至臺灣西南方海面，南臺灣降雨趨緩，各地大多為多雲到晴的天氣。另外，針對宜蘭、台北、新北市發布高溫特報，中午恐出現36度高溫。（圖／NOWnews資料圖片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-06 08:07:56

中央氣象局指出，今（6）日受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，宜花及南部地區也有局部降雨，白天隨著熱帶系統移至臺灣西南方海面，南臺灣降雨趨緩，各地大多為多雲到晴的天氣。另外，針對宜蘭、台北、新北市發布高溫特報，中午恐出現36度高溫。

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颱風「烟花」未生成，氣象局表示，熱帶性低氣壓今天凌晨2時位於鵝鑾鼻南方80公里的海面上，沒有轉為颱風，以西北西方向快速通過巴士海峽，上午將來到臺灣西南方海面，上午前恆春半島易有9至10級強陣風。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，「熱帶低壓」處在大低壓環流的東北側，有偏大的「垂直風切」，其路徑通過台灣及呂宋島之間，又受到陸地限制，因此無發展；「烟花」還得再等好一陣子才用得上。

吳德榮說，依據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「熱帶低壓」在恒春南方海面，向西北朝福建前進；巴士海峽、台灣海峽南部航行船隻應注意。最新(5日20時)美國系集模式(GEFS)模擬顯示，南海另一低壓未來大致朝海南島前進，發展亦受限、對台無影響。

今天「熱帶低壓」外圍雲系影響，東半部及屏東有局部陣雨，花東及恒春半島有較大雨勢；地形影響偶有較強陣風，西半部有局部短暫陣雨的機率。各地區氣溫落在，北部25至34度，中部25至34度，南部24至33度，東部23至31度。

吳德榮指出，明（7）日已脫離「熱帶低壓」外圍，大氣不穩定，西半部午後有局部雷陣雨。週四至下週一（8至12日）盛行東南風，各地晴朗炎熱，高溫約在36度左右，要防曬、防中暑；大氣仍不穩定，西半部午後有局部雷陣雨的機率，主要在山區，偶爾影響部分平地。

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