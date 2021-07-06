Delta變種讓輝瑞保護力降至64% 以色列：預防重症仍有效
新冠肺炎肆虐全球，最初於印度被發現的變種病毒Delta更在多國掀起新一波流行，就連免疫計畫進度名列前茅的以色列，也不得不正視Delta毒株帶來的危機。以色列公衛官員6月底曾表示，以國境內新增的Delta感染病例中，已打過疫苗的占比最高可達50%；而根據以色列衛生部的最新報告，輝瑞疫苗(Pfizer/BioNTech)在預防Delta病毒感染方面，保護力下降至64%，但預防重症和住院的有效率仍高達93%。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-06 08:26:44
綜合外媒報導，以色列衛生部5日公布數據報告，顯示自6月6日以來，輝瑞疫苗對預防感染和出現病症的有效性下降至64%，在這之前的5月2日至6月5日，疫苗有效率還有94.6%，降低不少。不過在預防重症方面，雖然也有下降趨勢，但保護性仍有93%。
輝瑞藥廠拒絕對以色列官方的數據發表評論，並引用其他研究證明，疫苗對新型變種病毒仍持續有保護力，能中和所有試驗過的變種病毒，包括Delta，儘管強度有所降低。
身為全球疫苗覆蓋率最高的國家之一，以色列已有約57%的人口接種過完整劑量的疫苗，總施打劑數超過1080萬劑，也成功壓抑病情，讓以色列從年初的日增破萬例，一度只剩個位數；但最近由於Delta病毒蔓延，加上放寬防疫限制，也導致以色列疫情再度升溫。
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