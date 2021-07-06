林昶佐曝參與「疫苗預約平台」討論　透露首波試行對象

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雖然首波是針對50到64歲的民眾，以及接著陸續開放中年、年輕族群，手機與網路的使用較普及，還是會與指揮中心溝通，讓不使用預約系統的民眾也能便捷地登記預約接種，不能遺漏任何人，期盼疫苗可以在最短時間內覆蓋到最大量的國人，盡快讓疫情過去。