林昶佐曝參與「疫苗預約平台」討論 透露首波試行對象
指揮中心指揮官陳時中昨（5）日公布，由行政院政務委員唐鳳規畫的疫苗預約平台系統將上路，今（6）日早上9點30分記者會將說明登記流程﹔立委林昶佐昨晚透露，自己曾參與疫苗預約平台的討論，並表示第一波將鎖定「50到64歲的民眾」開始試行。
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-06 08:30:37｜2021-07-06 08:37:44
林昶佐指出，疫苗預約平台預定是在擴大非九大類的民眾接種時要上線，第一波將鎖定50至64歲民眾試行﹔操作上將分為「預約登記」和「預告登記」兩種，後者是讓願意施打民眾先行登記，以利中央精準掌控疫苗所需數量，到貨後就可進行預約接種。
林昶佐說，回顧5月底時，陸續跟衛福部次長薛瑞元以及政委唐鳳，還有g0v.tw台灣零時政府科技社群討論疫苗接種平台的建置，感謝g0v社群的先期架構協助，讓民間與政府密切、妥善合作﹔相信這是繼「口罩地圖」、「疫苗庫存」、「移動軌跡比對」、「闢謠平台」、「快篩排隊系統」、「採檢預約平台」、「簡訊實聯制」之後，台灣再次透過科技強化防疫能量。
林昶佐認為，雖然首波是針對50到64歲的民眾，以及接著陸續開放中年、年輕族群，手機與網路的使用較普及，還是會與指揮中心溝通，讓不使用預約系統的民眾也能便捷地登記預約接種，不能遺漏任何人，期盼疫苗可以在最短時間內覆蓋到最大量的國人，盡快讓疫情過去。
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