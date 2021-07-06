搞烏龍？北市府：李泰穎「未失聯」入境安排住集中檢疫所

（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北市民政局5日晚間公告一名居家檢疫者「李泰穎」失聯，不過民政局稍晚指出，李泰穎一直都住在陽明山集中檢疫所，因入境時由中市府安排卻未向北市府告知，才導致這起烏龍。





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民政局區政監督科長郭素蓉向中央社記者表示，根據李泰穎昨天入境時填寫的居家檢疫通知書，他應在「同一大飯店」居家檢疫，並進入民政局的關懷系統。





郭素蓉說，民政局開始關懷時，卻發現找不到人，第一時間就依照規定確認居家檢疫地址有無變動，並透過內政部向疾管署查詢李泰穎是否入住集中檢疫所，疾管署則回答沒有，因此才在找了一整天後發布新聞稿呼籲民眾協尋。





然而，郭素蓉指出，新聞稿發布後，隨即收到陽明山集中檢疫所通知指出，李泰穎一直都住在陽明山集中檢疫所，一番查證後確認是因李泰穎在入境時向海關說沒填寫居家檢疫通知書，並因10多年沒回台灣，在台灣已被除戶，因此前戶籍所在的台中市衛生局便安排他入住陽明山集檢所。





郭素蓉強調，在發布新聞稿公告姓名前都有依規定做好查證，李泰穎有填寫居家檢疫通知書，卻由台中市衛生局安排住到中央管的陽明山集中檢疫所去，皆未向台北市民政局告知，此次事件凸顯了中央與地方、縣市政府間的溝通管道有問題，將持續檢討精進，並感謝民眾協助。（編輯：林治平）1100705



