張顯耀神隱10天發文！沒道歉遭嗆：偷打疫苗不用面對？

國民黨前立委張顯耀日前批評日本「把不要的AZ疫苗」捐贈給台灣，卻隨即被爆料早就插隊偷打AZ疫苗，引發喧然大波。神隱10天後，張顯耀於5日終於在臉書再度發文擔憂民眾生計，不過，還是沒有為違規接種疫苗一事認錯道歉。遭網友連言狠酸：「刷存在感呀！你心酸什麼，你疫苗都偷打到了！」





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張顯耀上月25日在臉書Po文抱怨，日本捐贈的是不要的AZ疫苗，不僅要政府為人民打疫苗猝死負責，還要駐日大使謝長廷請日本換個品牌捐贈，張顯耀當時還強調：「日本若真心捐贈，請捐贈BNT或是莫德納，台灣不要撿日本國人不要的AZ」。





不過，準備參選高雄市議員的黃偵琳當晚踢爆，張顯耀早在5月28日，就插隊到義大醫院燕巢總院施打AZ疫苗。高雄市衛生局調查後，開罰義大醫院30萬，張顯耀也被罰了1萬5000元。事情爆發後，張顯耀不接媒體電話，也未透過臉書道歉，大批網友灌爆他臉書，雖然臉書小編把爭議文章刪除，但憤怒的網友仍轉移陣地到其他貼文下方留言痛批。





張顯耀神隱10天後，5日終於在臉書貼出新文章，但仍未對偷打疫苗一事道歉，他指疫情警戒三級1個半月了，好多服飾、餐飲小吃店漸漸的拉下鐵門，陸續貼上店面出租的海報。張顯耀稱，解封時機要交給政府專業決定，人民活下去也需要政府的支持與照顧，在病毒不斷變異侵襲下，疫情很難在2年內獲得解決，政府必須要有更長遠的規劃與對策。





對此，網友紛紛留言表示：「不用道歉嗎」、「國民黨的代表人，貪生怕死你真的很丟臉好悲哀」、「什麼時候要去打第二劑？」、「刷存在感呀！你心酸什麼，你疫苗都偷打到了！」、「還不是你都把疫苗打走了，害得普通人民都沒疫苗可打，自然無法解封」、「你耍特權偷打疫苗都不用面對？張顯耀」。



