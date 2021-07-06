名家論壇》盧燕俐／台股基金績效大洗牌的神祕原因

一位網友懊惱的問我，「半年前，買進一檔超績優的台股基金，多年績效始終維持在前十強；可是，這一個月，排名恰好跌到20多名附近，該怎麼辦？要轉換到其他較為強勢的基金嗎？」





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這位網友的問題，反應出許多理財小白的心聲。我的真心建議是，「大可不必，先觀察三個月再說吧！」





主要是，近一個強勢的基金，幾乎都重壓航運股，而航運類股未來續航力道還有多強，仍是個未知數。截至7月2日，在104檔一般股票型基金中，瀚亞菁華奪下冠軍，一個月投報率竟高達18.51％，遠遠超越大盤指數的3.28％。儘管無法得知最新持股變化，但攤看五月號月報，陽明和長榮分列第二和第四大持股，比重各為8.9％和7.6％，就能理解績效大躍進的原因。





排名第二的日盛MIT主流，情況也類似，長榮和萬海各持股8.9％與4.8％，名列第二和第五大持股，短線績效也把不少老牌基金給擠下。相反的，幾檔口碑佳的長線績優生，因航運類股比重不高，排名只能往下掉。





遇到這種情況，我建議投資人可以先釐清幾個問題~





1.想操作波段或長期持有：





如果理財目的是著眼長期規劃，像存女子教育金、退休金等，採取的又是定時定額或定時不定額方式，就應更重視長期績效，短線成績只能當作輔助參考，畢竟唯有長線績優生歷經多次台股多空循環，即使短期表現不夠出色，但中長期會有一定的操盤功力。





相反的，如果在乎波段行情，以目前最新全球貨櫃運價指數(SCFI)又創新高，來到3905.14，單周又大漲3％，顯示航運股話題性仍在，想搶搭順風車，對貨櫃三雄超有信心者，可考慮酌量布局短線強勢基金，但切勿重壓。





2.類股會輪動，部分資金進電子：





多頭時代類股會輪動，從近幾個交易日來看，外資與投信有轉戰塑化、鋼鐵，及中小電子股的態勢，主要還是台灣航運股漲幅大幅超越全球同類型，有漲多疑慮，部分法人先賣一趟，重壓中小電子股的台股基金，已蠢蠢欲動。現在才打算全部轉換高電子持股的台股基金，只怕未來顧此失彼。





3.台股創高後，基金也需停利：





台股已創新高，即將要來挑戰18000，下半年是傳統電子業旺季，不少電子族群深具題材，但因台積電等權值股漲不太動，預估指數要立刻突破兩萬點並不容易，現階段反而是檢視手中台股基金的好時機。





定期定額者，如已來到相對甜蜜的停利點，獲利部分可先贖回，免得白做工，但仍應堅持繼續扣款，以參與下個多頭行情；單筆者則可視個人風險承受度與操作風格，尋找適合的停利點。





末了，再次強調，定期定額買台股基金，就是為了避免追高殺低，提高致勝率，也無須天天盯盤看績效。假設只是因為短期績效稍微殿後，就決定停扣或轉換，就真的失去了長期投資的價值和意義了。











●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問





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