NBA／膝傷好轉！字母哥很想出戰總冠軍G1 公鹿評估中
NBA總冠軍賽第一戰將在明天登場，公鹿頭號球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo傳出傷勢恢復取得巨大進展，儘管公鹿教頭Mike Budenholzer拒絕透露子弟兵傷勢，但據報導字母哥自己相當希望出戰。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-06 09:12:37
據NBA記者Jared Greenberg報導，字母哥沒和球隊現身太陽主場熱身也並未受訪，但在不遠處的私人訓練館進行訓練，一群人包含醫療團、教練團等，在旁觀察他受傷膝蓋的狀況。
「我被告知自受傷以來，字母哥恢復情況取得巨大進展，那條腿從完全不能移動，進步到可以進行訓練，已經能完成部分個人訓練，但因還沒參與球隊合練，所以不確定G1是否能出賽。」
不過Greenberg指出，字母哥相當想上場，先前東區決賽G5，為了保護他，拒絕讓他出賽，才缺席了對老鷹的最後2場比賽，目前正在評估是否讓他出戰總冠軍賽G1。
Budenholzer拒絕透露子弟兵傷勢，僅表示情況還未更新，隊友Khris Middleton則表示，他不想談是否希望字母哥能趕在G1回歸，他希望字母哥不要匆忙復出，要做出最好的選擇。