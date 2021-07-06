唐鳳說明疫苗預約系統將上線　啟動第九、十類可選疫苗

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其中意願登記部分，必須前往1922.gov.tw的網站進行登記，並輸入資料，包括身分證或居留證號碼、健保卡號、手機號碼、希望接種的行政區（沒有分成在籍或不在籍）與希望接種的疫苗種類（可勾選，且隨時回去編輯與取消）。
唐鳳指出，每周三下午五點會收單統計（但網站會持續提供登記），並視下周疫苗到貨狀況來設置施打站與接受預約，他強調，有預約到的都可以打得到，沒有先來後到的狀況，請大家放心。
唐鳳也針對1922會以簡訊通知符合預約資格的民眾做出說明，他說有預約資格的人會收到簡訊，「您已經符合資格，請選擇想要接種的時段與地點」可至1922.gov.tw或健保快易通選擇時段與地點。
沒有網站讀卡機或健保快易通也沒有關係，比照口罩實名制有合作的超商與藥局，可採實體預約，持健保卡到超商、藥局、衛生所插卡預約，就可以選擇施打的地點與時段。
至於如何更改預約接種，唐鳳指出，可在預約期透過1922.gov.tw網站或健保快易通，修改接種地點或時間。
而當到了預約接種日，如果遲到的話，仍可在當日現場時段施打。但如果預約當日未到場，就需等下一輪開放預約時間重新預約，施打需再等14天。
由於日前金馬澎已經開放到第九、第十類，因此金馬澎也開始試辦這個預約登記的計畫，只要是戶籍或居住地在金馬澎且為第九、第十類對象，登記時間為7/6上午10點到7/7下午5點（收單）、開放預約為7/8上午10點到7/9下午5點（選擇地點時段）。
唐鳳補充，如果已經打了第一劑的人，第二劑也可以用這個系統平台來表達意願，如想要打哪個廠牌，至於若想要混打，就要看指揮中心到時候開不開放。
另外，副指揮官陳宗彥也指出，該平台也開放在國外打第一劑，但想在國內打第二劑的民眾。目前金馬澎試辦，至於全台何時可以實施，有沒有目標？陳僅說，要等疫苗確定到台灣，且經統計、計算足夠後，數量足以提供到第九、第十類的時候，才會啟動這個登記與預約平台。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。