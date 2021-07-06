美軍撤離阿富汗戰火又起！塔利班大舉進攻　政府軍出逃

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報導指出，在阿富汗戰爭過後的20年，英美和西方盟邦的軍隊即將撤離；雖然美國及北約盟國與塔利班達成的協議，是以撤軍換取塔利班不包庇恐怖組織開展活動的承諾，但塔利班並未同意與阿富汗政府軍停戰，外國軍隊前腳剛走，塔利班旋即快速攻陷各大城市。報導提到，這也是阿富汗政府軍在過去2週內第5度逃往塔吉克，總共有近1600名士兵越過邊境逃亡。
隨著阿富汗暴力衝突激增，阿富汗官方被迫在沒有外國軍隊幫助的情況下孤身應戰，撤兵、重要地區淪陷和人員傷亡的消息頻傳，都嚴重打擊政府軍的士氣。
越來越多人擔心，本應接管阿富汗安全責任的政府軍將崩潰，雖然阿富汗總統阿什拉夫·加尼(Ashraf Ghani)堅稱，阿富汗安全部隊完全有能力將叛亂分子拒於門外，但也有消息指出，越來越多士兵也前往巴基斯坦和烏茲別克尋求庇護，如果衝突繼續加劇，鄰國可能得為將湧入的難民潮做好準備。
塔利班於1994年興起並自1996年起在阿富汗掌權，目標是把阿富汗打造成嚴格的伊斯蘭教義國。2001年911事件後，塔利班政權因窩藏並拒絕交出蓋達組織首腦賓拉登，遭美國率領北約軍隊入侵後推翻，之後塔利班就以游擊隊的形式分散在阿富汗各地，與新政府及多國部隊周旋。經過多年協議和斡旋，以美國為首的西方部隊終於開始撤軍，雙方都在這場歷時20年的戰爭中付出高昂的代價，而從塔利班近期的行徑看來，撤軍恐怕不意味著和平，多數外媒和國際組織都認為，這對阿富汗人民而言，無疑是令人擔憂的時刻。