環南自治會長為何譙？林昶佐一動作｢大家都懂了｣

台北市萬華區的無黨籍立委林昶佐日前在環南市場記者會批評台北市長柯文哲防疫，卻遭環南市場自治會長林勝東當面嗆到噤聲，甚至事後為此公開道歉。有網友貼出台北市長柯文哲、衛福部長陳時中等人召開記者會前的2張新聞直播照片，直指林昶佐身為萬華區的立委不去關心一下自治會的訴求，反而去「迎接陳時中下車」，讓許多網友「秒懂」為何林勝東會如此憤怒。
新頭殼newtalk
2021-07-06 10:03:46
環南市場新增41例確診，陳時中、柯文哲和林昶佐等人2日上午赴環南市場視察， 眾人開記者會過程中，林昶佐拿起麥克風當面想洗臉，開嗆柯文哲「講廢話」，還說「我不是要發脾氣！」 柯文哲原本想拿麥回應，但被林勝東搶走麥克風，當面吐槽林昶佐「你只有選舉拜票時才會來，疫情後你有來關心環南市場過嗎？有嗎？沒嘛！枉費我挺你，一次都沒有，我要給你吐槽！騙肖！」林勝東之後更怒譙林昶佐「啊就捧懶的呀！來捧懶不然來做啥？」
有網友在PTT貼出2張記者會前的新聞直播畫面並指出，柯文哲與衛福部官員、農委會主委等人聚在一起，與自治會討論環南市場的情況時，林昶佐卻不在其中一起討論，直到有人通知陳時中的車輛抵達，林昶佐立刻出現在車門旁微微前傾迎接。這名網友直言：「至少現場演一下，你還穿白襯衫，趴哩趴哩，然後就是在批評！沒有建設性的意見！你被噴爆真的剛好！你看誰現在要救你？」
對此，網友紛紛留言表示：「終於懂會長罵捧懶意思」、「就真的是在捧懶阿還恭迎長官下車」、「沒當兵也可以學會這一套...無師自通真是有天分」、「還哈腰鞠躬，真的很難看」、「愛黨藝人舔起來」、「官場現形記」、「一個立委當部長的細漢仔」、「其實很難過，曾經抱以期待」、「委員需要這樣接官員的車嗎」、「連王美花都在鏡頭外跟33（台北市副市長黃珊珊）討論事情」、「被嗆捧覽真的不是沒有原因」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼