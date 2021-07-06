COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

白宮抗疫推特帳號點名台灣　我國國旗成疫苗捐贈焦點

▲美國白宮的COVID-19抗疫小組於週二在推特上默默點名台灣，在一篇貼文中大讚美國總統拜登致力於捐贈疫苗給世界各地，並於文中大秀台灣國旗。(圖/擷取自AP和白宮抗疫小組推特)
▲美國白宮的COVID-19抗疫小組於週二在推特上默默點名台灣，在一篇貼文中大讚美國總統拜登致力於捐贈疫苗給世界各地，並於文中大秀台灣國旗。(圖/擷取自AP和白宮抗疫小組推特)

記者蕭子瑜/綜合報導

2021-07-06 10:08:21｜2021-07-06 10:08:29

根據The China Post報導，美國白宮的COVID-19抗疫小組於週二在推特上默默點名台灣，在一篇貼文中大讚美國總統拜登致力於捐贈疫苗給世界各地，並於文中大秀台灣國旗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文表示「目前我們已運送4千萬劑疫苗至南韓、墨西哥、加拿大、巴西、台灣、宏都拉斯、哥倫比亞、巴基斯坦、祕魯、厄瓜多、馬來西亞和孟加拉。」

貼文立即點出與之前政府不同的立場，大膽秀出中華民國(青天白日滿地紅)國旗。

▲貼文中大讚美國總統拜登致力於捐贈疫苗給世界各地，並於文中大秀台灣國旗。(圖/擷取自白宮抗疫小組推特)
▲貼文中大讚美國總統拜登致力於捐贈疫苗給世界各地，並於文中大秀台灣國旗。(圖/擷取自白宮抗疫小組推特)
2018年, 台灣國旗因「違反一中原則」無預警的從美國貿易代表處(USTR) 和美國領事事務局網站被拔除。

針對此事，當年的美國國務院發言人海瑟．諾爾特 (Heather Nauert)於2018年1月25日表示，「我們可以告訴你我們對於台灣的政策、立場依舊沒改變。」

當年諾爾特表示「美國仍堅守中美三個聯合公報與台灣關係法中的一中原則。我們視台灣為重要夥伴，台灣是一個『民主成功故事』，也是世界上一股正面能量。台灣與美國共享價值，也贏得美國尊敬，台灣將持續得到美國的強力支持。」

中美三個聯合公報中，美國承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，並認同只有一個中國，而台灣為中國的一部份。

更多新聞請看The China Post

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20.09%79.91%
2021-07-04-2021-07-07
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀