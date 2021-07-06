白宮抗疫推特帳號點名台灣　我國國旗成疫苗捐贈焦點

根據The China Post報導，美國白宮的COVID-19抗疫小組於週二在推特上默默點名台灣，在一篇貼文中大讚美國總統拜登致力於捐贈疫苗給世界各地，並於文中大秀台灣國旗。
記者蕭子瑜/綜合報導
2021-07-06 10:08:21｜2021-07-06 10:08:29
貼文表示「目前我們已運送4千萬劑疫苗至南韓、墨西哥、加拿大、巴西、台灣、宏都拉斯、哥倫比亞、巴基斯坦、祕魯、厄瓜多、馬來西亞和孟加拉。」
貼文立即點出與之前政府不同的立場，大膽秀出中華民國(青天白日滿地紅)國旗。
2018年, 台灣國旗因「違反一中原則」無預警的從美國貿易代表處(USTR) 和美國領事事務局網站被拔除。
針對此事，當年的美國國務院發言人海瑟．諾爾特 (Heather Nauert)於2018年1月25日表示，「我們可以告訴你我們對於台灣的政策、立場依舊沒改變。」
當年諾爾特表示「美國仍堅守中美三個聯合公報與台灣關係法中的一中原則。我們視台灣為重要夥伴，台灣是一個『民主成功故事』，也是世界上一股正面能量。台灣與美國共享價值，也贏得美國尊敬，台灣將持續得到美國的強力支持。」
中美三個聯合公報中，美國承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，並認同只有一個中國，而台灣為中國的一部份。
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