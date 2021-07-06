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NBA／沒去過東京　KD期待和布克、里拉德一起出征東奧

▲東京奧運進入倒數階段，美國男籃頭號球星Kevin Durant表示還未去過東京，期待和新搭檔的的Devin Booker、Damian Lillard一同出征。（圖／美聯社／達志影像）
▲東京奧運進入倒數階段，美國男籃頭號球星Kevin Durant表示還未去過東京，期待和新搭檔的的Devin Booker、Damian Lillard一同出征。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-06 10:22:21

東京奧運倒數不到1個月，美國男籃夢幻隊正在拉斯維加斯集訓，其中最大咖非籃網球星Kevin Durant莫屬，KD受訪時表示自己還未去過東京，很期待和沒有搭檔過的Devin Booker、Damian Lillard一起打球。

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東京奧運將在7月23日正式展開，美國男籃被分在A組，首戰將於25日出戰法國，在此之前，美國男籃安排5場熱身賽，11日對上奈及利亞、13日對戰澳洲、14日面對阿根廷，17日再戰澳洲，最後和西班牙交手。

KD受訪時表達自己對東奧的期待，「我還沒有去過東京，沒和Jayson Tatum、Booker、Lillard和Bam Adebayo等人一起打過球，所以我很期待。」

「我喜歡為美國男籃出賽，我喜歡向他們展示我的熱情，整個集訓過程都很有趣，能和這些傢伙一起待上一個月很酷。」KD續道。

美國男籃12人名單為，Kevin Durant、Draymond Green、Devin Booker、Bradley Beal、Jayson Tatum、Khris Middleton、Damian Lillard、Jrue Holiday、Bam Adebayo以及Kevin Love。

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