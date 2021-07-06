712防疫規範鬆綁？蘇貞昌：情勢穩定但盼再忍一段時間

本土疫情漸趨緩，各界關注7月12日之後，相關防疫規定是否鬆綁。行政院長蘇貞昌今（6）日早上赴內湖高工視察計程車司機疫苗施打情形前受訪時表示，情勢確實有比較穩定，但仍希望大家再忍耐一段時間，政府與國人繼續努力讓生活盡早恢復正常。

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蘇貞昌今日早上前往台北市立內湖高工，視察計程車司機疫苗施打情形。視察前蘇貞昌被問及，隨著疫情漸趨緩，近來各部會也持續訂定可能鬆綁的防疫相關指引，是否會在7月12日鬆綁，蘇貞昌說，國外因為變種病毒疫情嚴峻，國內也受到衝擊，經過大家一起努力，情勢有比較穩定，往好的方向發展，他說，政府特別關心在疫情期間受到衝擊的企業、個人與很多行業，就像今天來看計程車司機，他們要接送來往的客人、運送物資，非常辛苦，所以特別拜託指揮官陳時中給他們盡快打疫苗。

蘇貞昌說，也相當感謝地方政府安排計程車司機接種，而公車司機也安排接種，也希望大家在繼續遵守中央指揮中心的防疫指引，大家再忍耐一段時間，就能夠早日恢復正常生活。

另台北市長柯文哲批評，施打順序第七類「維持國家安全及社會機能正常運作者」是國家製造特權疫苗，蘇貞昌回應指出，疫苗施打完全是看哪個地方、哪些人有需要，在過去一段時間，雙北確實有很多需要，中央配送疫苗時也都給雙北特別加碼，沒有特權，都是因為防疫需要。蘇貞昌說，例如今天視察的計程車司機是因為辛苦需要，也不是因為特權，希望中央地方一起合作