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台灣最強童顏高衩泳裝「水蜜桃全露」　KID：注意一下

▲李佳穎祭出泳裝福利。（圖／李佳穎IG）
▲李佳穎祭出泳裝福利。（圖／李佳穎IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-06 10:31:00｜2021-07-06 10:35:58

演員李佳穎20歲時在餐廳打工被挖掘出道，知名戲劇作品有《45˚C天空下》、《米可，GO！》等，近期參加《綜藝玩很大》節目錄影，衝高其人氣。李佳穎向來惜肉如金，昨（5日）為慶祝臉書追蹤數破110萬，公開穿高衩泳裝的壓箱照，罕見大尺度連好友KID都提醒：「注意一下！」

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▲▼李佳穎天生娃娃臉，看不出來已經38歲。（圖／李佳穎臉書）
▲▼李佳穎天生娃娃臉，看不出來已經38歲。（圖／李佳穎臉書）
▲▼李佳穎天生娃娃臉，看不出來已經38歲。（圖／李佳穎臉書）
▲▼李佳穎天生娃娃臉，看不出來已經38歲。（圖／李佳穎臉書）
照片中，李佳穎頂著招牌妹妹頭短髮，一連換穿兩套泳衣，剪裁都是胸前大V、背後挖空，只見她裸露大片嫩滑美背，側身角度秀出水蜜桃翹臀、大腿根部，配上天生「童顏殺」的回眸一笑，叫人不淪陷也難。

▲▼李佳穎演繹高衩連身泳裝。（圖／李佳穎IG）
▲▼李佳穎演繹高衩連身泳裝。（圖／李佳穎IG）
▲▼李佳穎演繹高衩連身泳裝。（圖／李佳穎IG）
▲▼李佳穎演繹高衩連身泳裝。（圖／李佳穎IG）
▲▼李佳穎演繹高衩連身泳裝。（圖／李佳穎IG）
▲▼李佳穎演繹高衩連身泳裝。（圖／李佳穎IG）
▲▼李佳穎演繹高衩連身泳裝。（圖／李佳穎IG）
由於李佳穎過去不輕易裸露，穿衣風格多走清純、甜美風，網友看到照片大為驚豔，「這個太犯規了吧...」「還沒解封妳就解封了內」、「出道以來噴血的解封照」、「不幫忙直衝200萬就說不過去了」，還有人問達標120萬要送何種福利。

除了網友暴動，留言區更是刷一排藍勾勾帳號，安心亞表示要當手機桌面，許凱皓直呼「我哭了」，黃小柔形容「妳這天使臉龐，魔鬼屁股...太令人驚豔了」，搞笑說要先灌醉自己，KID（林柏昇）則叮嚀：「請注意一下。」還標記《玩很大》帳號，「叫她穿這樣來泥巴大戰！」（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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