台灣最強童顏高衩泳裝「水蜜桃全露」　KID：注意一下

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照片中，李佳穎頂著招牌妹妹頭短髮，一連換穿兩套泳衣，剪裁都是胸前大V、背後挖空，只見她裸露大片嫩滑美背，側身角度秀出水蜜桃翹臀、大腿根部，配上天生「童顏殺」的回眸一笑，叫人不淪陷也難。
由於李佳穎過去不輕易裸露，穿衣風格多走清純、甜美風，網友看到照片大為驚豔，「這個太犯規了吧...」「還沒解封妳就解封了內」、「出道以來噴血的解封照」、「不幫忙直衝200萬就說不過去了」，還有人問達標120萬要送何種福利。
除了網友暴動，留言區更是刷一排藍勾勾帳號，安心亞表示要當手機桌面，許凱皓直呼「我哭了」，黃小柔形容「妳這天使臉龐，魔鬼屁股...太令人驚豔了」，搞笑說要先灌醉自己，KID（林柏昇）則叮嚀：「請注意一下。」還標記《玩很大》帳號，「叫她穿這樣來泥巴大戰！」（編輯：楊穎軒）
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