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越南增1089例確診創新高　胡志明市啟動「清零」普篩

▲越南4月下旬爆發新一波新冠肺炎疫情，5日時新增1089例確診病例，創下自1月以來最高紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南4月下旬爆發新一波新冠肺炎疫情，5日時新增1089例確診病例，創下自1月以來最高紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-06 10:48:03｜2021-07-06 10:48:24

越南在今年4月下旬爆發新一波新冠肺炎（COVID-19）疫情，5日時新增1089例確診病例，創下自1月以來最高紀錄，更是越南疫情爆發之後首次單日破千例。其中確診病患主要來自於胡志明市，為了遏止疫情持續擴散，胡志明市擬定大規模篩檢計畫。

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根據網路媒體《越南快訊》（VnExpress）報導，越南衛生部在5日時通報新增1089例新冠肺炎確診病例，這是越南爆發疫情以來，首次單日新增確診突破千例。

越南於4月下旬爆發新一波本土疫情，短短2個多月以來，越南63個省市已經有55個遭到疫情襲擊，全國累計確診病例已經突破1.7萬例，其中胡志明市染疫人數佔最多，共有6675人確診，其次為北江省（Bac Giang），共5668人染疫。

這一波本土疫情又與變種病毒有關，越南流行病學中心胡志明市巴斯德研究所長潘仲蘭（音譯，Phan Trong Lan）表示，在印度首度發現的Delta變種病毒已經蔓延到包括胡志明市在內的中部以及南部。許多人都是與感染者接觸後，一天內就出現感染症狀並確診。《越南快訊》報導指出，Delta變種病毒最開始是在安沛省（Yen Bai ）發現，隨後蔓延到北江省等地。

越南前衛生部預防醫學總司長阮惠伍（ 音譯，Nguyen Huy Ng）表示，約有80％感染者沒有出現嚴重症狀，不但更容易傳染給其他人，更導致很難釐清Delta變種病毒進入社區的源頭，但仍有必要追蹤所有的社區感染。境內染疫人數最多的胡志明市也於6月下旬展開大規模普篩，在10天之內搜集了500萬人檢測樣本，以揪出社區內感染新冠肺炎的可能病例。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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