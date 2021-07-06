關島包機成行七成壯年　首選疫苗竟是它？

關島於日前推出「Air V&V」計畫，吸引觀光客赴當地打新冠疫苗兼旅遊，國內第一個包機行程於今（6）日出發。雄獅旅遊總經理游國珍表示，有超過7成的旅客年齡在49歲以下，首選疫苗則是莫德納。
記者張志康/綜合報導
2021-07-06 11:02:22｜2021-07-06 11:03:07
關島推出「Air V&V」計畫，讓不少國內消費者為之心動，雄獅旅遊表示，該公司前4個梯次的機加酒包機行程均已完銷，後續7天及22天的行程也有不少民眾詢問及報名。
游國珍表示，首發行程中，有73%的旅客年紀在49歲以下，其中，20-29歲、40-49歲的旅客則超過4成，可以合理推則這些青壯年旅客，平日工作應該是有公務、出差等需求，部分旅客可能也因為不知何時才能施打疫苗，對疫情感到憂心，才希望能提前赴關島施打疫苗。
游國珍指出，值得一提的是，關島首發行程為5天4夜，但首發行程中，卻有38%的旅客打算施打莫德納（Moderna）疫苗，34%選擇輝瑞／BNT疫苗，僅有23%選擇嬌生疫苗。
游國珍認為，這顯示多數旅客對於莫德納跟輝瑞還是比較喜愛，因此加強不少旅客的選擇意願，反而在一劑的嬌生疫苗，在五天四夜的首航團並非客人首選，部分民眾希望先接種一劑產生保護力後，回台後再依CDC的排程接種第二劑。