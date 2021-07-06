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日本再贈113萬劑AZ疫苗　預定8日抵台

▲日本外務大臣茂木敏充在6日的例行記者會上宣布，將追加提供113萬劑AZ疫苗給台灣，並於8日運送。資料照（圖／美聯社／達志影像）
▲日本外務大臣茂木敏充在6日的例行記者會上宣布，將追加提供113萬劑AZ疫苗給台灣，並於8日運送。資料照（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-06 11:23:10｜2021-07-06 11:24:58

日本外務大臣茂木敏充在今日（6日）上午的例行記者會上宣布，將追加提供113萬劑阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，AZ）給台灣，並於8日運送。

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茂木敏充在例行記者會一開始，首先就提到將要追加提供疫苗給台灣。茂木敏充表示第二彈將贈送113萬劑AZ疫苗，並於7月8日時進行運送。茂木敏充再度重申，日本在10年前的東日本大地震（311大地震）獲得台灣許多幫助，現在台灣遇到困難，日本也將會伸出援手，希望能一同阻絕新冠肺炎（COVID-19）疫情。

茂木敏充6月25日曾在例行記者會上宣布，將追加提供約100萬劑AZ疫苗給台灣，但那時表示運抵時間還有待協調，預估將會在7月中旬。同時也宣布將會提供AZ疫苗給越南、印尼、泰國、菲律賓及馬來西亞等國。

日本在6月初運送了124萬劑AZ疫苗，這是繼6月之後，日本第二次無償提供台灣疫苗，合計總共提供237萬劑。

 

 

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
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