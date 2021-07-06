日本再捐百萬劑AZ疫苗　外交部：台灣人民由衷感謝

我國疫苗短缺，日本外務大臣茂木敏充今（6）日宣布，將於8日追加提供台灣113萬劑AZ疫苗，協助台灣對抗新冠肺炎。對於日本再次伸出援手協助我國抗疫，外交部代表台灣政府及人民表達由衷感謝。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-06 11:51:21｜2021-07-06 11:52:20
外交部表示，當前全球疫情持續擴散，國際疫苗供貨依然吃緊，日本在面臨自身嚴峻疫情之際，再度伸出友誼援手協助我國對抗疫情，日方的義舉在台灣國內引起熱烈迴響。日本各界友人積極為支援我國疫苗而發聲奔走，令人動容；對日方的隆情厚誼，我國政府與人民深刻銘謝在心。此次日方繼上（6）月4日之後，短期內再追加捐贈台灣113萬劑疫苗，印證台日深厚友情堅若磐石，堪稱雙邊友誼最佳典範。相信台日合作齊心抗疫，定能成功遏止疫情蔓延，共同克服難關。
全台至7月5日累積251萬8860人接種疫苗，其中AZ疫苗190多萬劑，施打AZ疫苗後猝死通報超過300例，多為65歲以上老人，一度引起AZ疫苗緩打潮。不過，指揮中心仍表示接種疫苗利多於弊，呼籲國人踴躍接種疫苗。
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