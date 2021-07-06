開放免費PCR檢測預約　黃珊珊：每家醫院單日可篩320人

台北市長柯文哲昨（6）日在北市防疫記者會上表示，將開放北市7家醫院提供一般民眾免費的PCR篩檢，今天起7家醫院也開放預約。副市長黃珊珊上午前往環南市場視察恢復營運狀況時，也補充說明表示，每間醫院上午及下午都能分別提供160人的篩檢量能，一天之內7家醫療院所就可以提供2240人的篩檢量。





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黃珊珊表示，一般民眾都可以透過預約進行篩檢，不限於台北市民，且因為現在PCR檢測的檢驗速度很快，所以全面都只做PCR而不進行快篩。快篩比較慢的原因是因為快篩需要等，所以快篩站排隊的時間相對會比較長， PCR檢測則是篩檢完就走，所以現在很多大型的篩檢站改為PCR檢測後，排隊的情況都大幅度減少，歡迎大家可以用預約的方式，就不用長時間的排隊等待。





而針對PCR檢測經費的部分，黃珊珊表示，就如同市長所說，會先動用災害準備金來做支付，之後不足的部分也會向議會爭取更多預算。而現場記者也追問，會開放免費PCR檢測至何時？黃珊珊則強調，會視疫情狀況做調整，原則上還是先開辦，後續如果疫情紓緩的話，會再次做調整。由於現階段有許多不明原因的傳染，先以抓出感染原為主。



